ESPECIAL PARA “COLGADOS”

¿Te olvidaste donde estacionaste? Google Maps te ayuda a encontrar el auto – Se trata de varias opciones que maneja la App para los que no tienen buena memoria.

Domingo 19 de enero de 2019.

Grandes estacionamientos en supermercados y shoppings, calles de recorrido habitual o desconocidas, la aplicación puede resolver uno de los problemas de la vida cotidiana.

Muchas personas suelen no recordar dónde dejaron su vehículo estacionado ya sea en un centro comercial o en la calle. Para ellas, hay una solución. Ahora Google Maps cuenta con varias opciones sencillas para que recuperen la memoria.

La primera es la de marcar en el mapa de la App la dirección exacta. Para hacerlo, antes de bajar del auto, hay que ingresar a la aplicación y presionar el punto azul. Luego, simplemente hay que seleccionar la opción “Guardar”.

De todas formas, si no guardaste la ubicación, no hay que entrar en pánico. Otra manera sencilla es desplegar el panel lateral e ir a la opción “Tu cronología”. Allí aparecerán todos tus movimientos, incluidos los lugares donde ingresaste. Este último truco no es tan simple como el anterior ya que hay que recorrer para atrás el camino en el mapa. Sin embargo, te va a servir de machete para recordar en que calle dejaste tu auto.