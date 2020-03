ES EL DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN

Sábado 21 de mayo de 2020.

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra todos los años el 21 de marzo. Es un día en el que se pretende que la población a nivel mundial se concientice de la existencia y de las necesidades que el mismo genera.

En diciembre del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el Día Mundial del Síndrome para ser celebrado el día 21 de marzo. La fecha 21 de marzo (21/3), es un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado Síndrome de Down.

El Síndrome de Down fue descubierto en el año 1959. Se trata de una combinación cromosómica natural que existe en todas las regiones del mundo y que provoca efectos variables en el aprendizaje y en diversas características físicas o de salud.

En esta jornada también muchas asociaciones de personas con Síndrome de Down luchan para que estas personas puedan conseguir un trabajo como lo pudiera tener otra persona no afectada, ya que cada vez más personas con Síndrome de Down realizan estudios universitarios y se encuentran igual de preparados para ejercer su trabajo al igual que las demás personas con la misma formación.