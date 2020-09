Es el Día Internacional de la Salud Bucodental

El 12 de septiembre se celebra el Día de la Salud Bucodental. En este día los especialistas enseñan la necesidad de una buena higiene bucodental para prevenir un número elevado de enfermedades.

Sábado, 12 de septiembre de 2020

Origen

El primer Día Internacional de la Salud Bucodental se celebró en el Año Internacional de la Salud en 1944, dedicando el Día de la Salud de la OMS a la salud bucodental. A partir de ese momento se constituyó como un día propio el 12 de septiembre.

¿Qué se hace?

Este día es muy importante para los especialistas ya que mediante diferentes actos y eventos pueden enseñar a padres y a niños la correcta higiene bucal. Para ello en muchos lugares del mundo se dispone de unas instalaciones en las que se adaptan todas las herramientas y utensilios necesarios que utilizan los especialistas bucodentales en su trabajo.

Los niños podrán disfrutar de unas jornadas dirigidas por personas que les enseñarán a cepillarse los dientes ellos solos, así como el método correcto de hacerlo. Sus padres también serán informados de cómo conseguir la buena higiene bucal de sus hijos. Fotografías, vídeos explicativos serán utilizados para las diversas exposiciones que se realicen.

Además de la higiene bucal los niños aprenderán cuántos piezas dentales tienen, qué son los dientes de leche, de cuántas dientes consta la boca de una persona adulta distinguiendo los incisivos, colmillos, etc. Mediante diversos juegos aprenderán de una manera rápida y fácil además de divertirse cómo conseguir una limpieza correcta de los dientes.

Es muy importante que los niños desde que son pequeños aprendan a cepillarse tres veces al día y lo lleguen a realizar ellos solos sin ser mandados por sus padres. De esta forma cuando lleguen a una edad adulta lo seguirán haciendo y no estarán expuestos a enfermedades que hubieran parecido en el caso de no haberlo realizado.

Los especialistas presentes en estas jornadas también realizarán de forma gratuita revisiones bucales al público presente que lo desee. De esta manera expondrán a cada una de las personas revisadas cuál es la situación actual de sus piezas dentales, si existe alguna amenaza o no de caries, o cualquier situación anómala de alguno de los dientes.

El objetivo de estas jornadas en el Día de la Salud Bucodental así como de todos los actos realizados en el mismo, ponen de manifiesto la gran importancia de la prevención mediante la correcta higiene bucal. La información es necesaria para que la población se conciencie de la necesidad de la realización de cómo mínimo una revisión anual, una correcta limpieza, etc. los hábitos saludables también favorecen el desarrollo correcto bucal así como la evitación de todo aquello que lo perjudique.

El Día de la Salud Bucodental en…

Chile: se celebra el Día de la Salud Bucal el 21 de junio.

Uruguay: se festeja el 8 de octubre el Día de la Salud Bucal.