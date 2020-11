En lo que va del año se registraron 255 femicidios

Los datos surgen del relevamiento realizado por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven.

Lunes, 2 de noviembre de 2020.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2020, en Argentina se registraron 255 femicidios según denuncia el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven a partir de datos recabados de medios gráficos y digitales del país.

Los hogares de las víctimas siguen siendo el lugar más inseguro: el 64,7% de los femicidios ocurrió en su vivienda y el 64,4% de los casos, el femicida es la pareja o ex pareja.

Otro dato a destacar es que desde que se inició la cuarentena, se detectaron 174 femicidios, dando cuenta de la peligrosa situación en la que se encuentran aquellas feminidades que conviven con su agresor.

La inacción policial y judicial es otro aspecto que se repite constantemente: de las 255 víctimas de femicidio, 44 habían realizado al menos una denuncia y 16 tenían medidas judiciales.

Desde el observatorio exigieron que las autoridades tomen “medidas de protección adecuadas con celeridad para que no se repitan situaciones como las que ocurrieron en Jujuy y en Tucumán en las que la Policía no tomó las denuncias a los familiares y no buscó a las mujeres y niñas que se encontraban desaparecidas”.

En el mes de octubre, se registró un femicidio cada 26 horas.