El Operativo Sol, “eclipsado” por un conflicto

Los policías llevan una semana cumpliendo funciones y no reciben los bajos viáticos establecidos por la Provincia. No hay certezas de cuándo cobrarán.

Domingo 27 de diciembre de 2020.

Tras lo que fue el anuncio del gobernador Axel Kicillof sobre el lanzamiento del Operativo Sol en la Provincia, gran parte de los 11.800 efectivos desplegados manifestaron su enojo por los viáticos establecidos, los cuales mantienen la misma tarifa que enero de 2020.

Para peor, hace una semana que, con alojamiento incluído, los policías financian el despliegue policial dispuesto por el ministro de seguridad, Sergio Berni. Es que, hasta el momento, no recibieron los $1500 diarios para cubrir sus gastos y no se sabe cuándo lo cobrarán. Si bien se supo que el pago será semanal, pero lo indicado era que sea anticipado ya que necesitan el dinero vivir.

Según pudo saberse, a algunos de los policías se les está complicando incluso para poder comer. En estos días es muy complejo poder pagar un alojamiento extra y comida en lugares como en Pinamar por citar un ejemplo (ver video sobre cuánto cuesta comer en Pinamar), donde los precios son más elevados. Ya pagaron entre 5 y 6 mil pesos por alojamiento y tienen que vivir con su plata. La poca que les quedaba teniendo en cuenta que estamos a fin de mes.

Para palear costos, los efectivos se juntan para alquilar casas entre varios, lo más lejos posible de la costa así resultan más económicas pero a la vez más incómodas. Pese a que son los responsables de controlar que se cumplan los protocolos, en una casa para 6 pueden llegar a haber 10 policías, que comparten habitaciones y aprovechan los turnos rotativos para descansar.

A todo esto, se suma que muchos dejaron a sus familias para ir a poner el cuerpo a los distintos lugares de la Provincia donde se dispuso el Operativo Sol. Entre los efectivos policiales no hay dudas: en caso de poder evitar el Operativo Sol, lo harían. No hay nadie que se anote como voluntario. Entonces, van de forma obligada. Si no van reciben sanciones. Son suspendidos y después deben hacer varias horas core para recuperar la suspensión de empleo.

El enojo de los efectivos policiales por los bajos viáticos, sumado a que ni siquiera los reciben, podrían representar una segunda protesta masiva, luego de las ocurridas en septiembre, que culminaron con el anuncio de un aumento salarial al nivel de la Policía Federal, con el apadrinamiento de Nación que anunció la transferencia de $ 35.000 millones anuales en concepto de fondos para la seguridad de la Provincia, y otros $10.000 millones para combatir la inseguridad en el conurbano. Pese a la transferencia de fondos, no hubo aumentos para los viáticos de los efectivos en el verano.