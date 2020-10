El Ministro de Salud dio su pálpito sobre las vacunas

Daniel Gollan se animó a aventurar el éxito de las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan distintos laboratorios.

Sábado, 3 de octubre de 2020

“El 2021 será un año distinto en lo que respecta a la Covid-19. No podemos hablar de un mes en particular, porque no depende de nosotros, pero suponemos que para fines de marzo o principios de abril ya habría vacunas”, aseguró Gollan.

“La ciencia logró una vacuna en el transcurso de un año y esa es la parte positiva. Tener en tres o cuatro meses acceso a la misma cambia el horizonte”, expresó con optimismo el funcionario.

“Hay unas diez vacunas que están en un período de prueba para lograr registro dentro de entre un mes y medio y tres meses. Luego viene la etapa de distribución, que por ejemplo en la de Pfizer la condición es que se conserve en -80 grados”, explicó el ministro.

Y vaticinó: “Mientras tanto, los laboratorios están en la fase de producción en serie a riesgo de que luego no la puedan comercializar. Me animo a aventurar que todas tendrán un buen resultado”.

Sobre su aplicación, Gollan señaló que “habrá que ver qué cantidad de dosis” habrá disponibles y calculó que se necesitarán entre 10 y 11 millones, un número similar a las de la Gripe A.

“No necesariamente se precisan todas juntas. Primero se deberá cubrir al personal de salud y a la franja con comorbilidades. El hecho de vacunar a grupos de riesgo y grandes dispersores de la enfermedad tiene un resultado muy positivo porque se cuidará al sistema de salud que en muchos casos hoy está aislado y extenuado. Eso cambia todo el perfil de la enfermedad, transformándola en más manejable”, remarcó. [InfoBlancoSobreNegro]