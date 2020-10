El intendente de Casares dio positivo de coronavirus

El intendente Walter Torchio, informó a través de su red social facebook que dio positivo de coronavirus, al igual que su esposa. Manifestó que se encuentran en buen estado de salud, respetando el aislamiento preventivo desde su domicilio.

Lunes, 19 de octubre de 2020

El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, informó a través de su red social facebook que dio positivo de coronavirus, al igual que su esposa. Manifestó que se encuentran en buen estado de salud, respetando el aislamiento preventivo desde su domicilio.

“En líneas generales me siento bien, sé que muchos vecinos no la pasan bien por eso quiero insistir en los cuidados. Esto no tiene nada que ver la municipalidad, sino que el cierre de la misma tiene que ver con medidas preventivas y que solo funcionen las actividades esenciales. Las que no son esenciales se están reestructurando”, expresó el intendente.

“Mi esposa empezó con síntomas el jueves a la noche y tras indicaciones nos aislamos y fuimos hisopados. El resultado es que estamos positivos de COVID, estamos respetando los cuidados junto a nuestros hijos que se encuentran en aislamiento preventivo”, anunció el jefe comunal. [Infomiba]