El FdT le respondió al Intendente

Viernes 14 de agosto de 2020.

Hemos escuchado al intendente Mariano Barroso preocupado por la institucionalidad, “quejarse” de la poca comunicación que tiene con los ministros provinciales, a diferencia de los concejales de la oposición quienes tienen respuesta inmediata.

Durante la gestión del intendente Barroso, desde nuestro humilde lugar de concejales de la oposición, hemos planteado, formal e informalmente, acciones para el trabajo en conjunto como la participación en el Consejo Consultivo del Empleo Municipal, la creación de Comité de Crisis en las localidades del partido, la convocatoria al Consejo Municipal de Tránsito, para citar algunas, y la respuesta que hemos obtenido ha sido siempre la misma, “se intenta afectar la autoridad del intendente”.

Los concejales de la oposición no tenemos representación en el Comité de Crisis, negándonos la posibilidad de representar a un amplio sector de vecinos en ese ámbito de decisión tan importante en estos tiempos, recibiendo por los medios la información que hace al desarrollo de la pandemia en nuestro distrito y tildando, desde el ejecutivo, de “poco serias” las acciones sugeridas por el Concejo Deliberante.

La relación que tenemos con los distintos ministerios provinciales es la misma que teníamos en los 4 años de la gobernadora Vidal, cuando detectamos problemáticas que afectan a nuestros vecinos levantamos el teléfono y solicitamos respuestas a los funcionarios provinciales. La diferencia radica en que antes no nos atendían.

Desde nuestro espacio estamos preocupados por el curso de la gestión municipal, ocupados en asignar nombres a espacios públicos y poner luces. Creemos que hoy, en Fase 5, deberíamos estar hablando, ejecutivo, legislativo y entidades intermedias, en la conformación de un Consejo Económico Social multisectorial y multidisciplinario para analizar los problemas presentados en materia de empleo, producción, vivienda, recaudación, etc., generando las respuestas que nuestros vecinos esperan y necesitan.

La grandeza de un mandatario radica en saber conducir los destinos de sus representados utilizando las herramientas disponibles. Quedarse en la situación cómoda del reclamo y la victimización cuando los gobiernos nacional y provincial no son del mismo color político denota una debilidad que los nuevejulienses ya hemos observado en tiempos no tan lejanos.

Como siempre decimos, ante la situación gravísima que ha generado el Covid-19 a nivel mundial, los vecinos de 9 de Julio merecen un trabajo serio, en consenso, sin egoísmo políticos, sin declaraciones efectistas. Nosotros trabajamos por y para ello.

Bloque de Concejales del Frente de Todos