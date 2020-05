EL CORRECTO USO DE LA “TARJETA ALIMENTAR”

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cómo usar, cuántos fondos hay disponibles y cada cuánto se recarga el saldo de las tarjetas Alimentar.

Viernes, 1° de mayo de 2020.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto con el ministerio de Desarrollo, Daniel Arroyo, formaron un plan de desarrollo de la política de estado contra la pobreza con varias medidas. Aunque con la cuarentena por la pandemia, hizo que no se llegaran a entregar todas las tarjetas alimentarias.

Un millón cien mil personas consumen vía la tarjeta Alimentar. Aún quedan entregarla a otras 400.000 personas. Con la situación a nivel país, fue difícil que se estableciera un cronograma escalonado de pago.

Desde el Gobierno, establecieron que aquellos que tienen la tarjeta el pago se divide en cuatro cargas, una por semana. En tanto, quienes no tienen los plásticos, los pagos salen de la Anses, ya que lo suma a la cuenta a través de la cual paga la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En tanto, los beneficiarios que no cuentan con CBU (clave bancaria uniforme) sino que tienen CVU (clave virtual uniforme) no pueden consultar el saldo de la tarjeta por Internet porque se trata de una tarjeta precargada.

Actualmente, los usuarios sólo pueden saber su saldo al momento de la compra. Pero si pueden conocer el salado a través de llamada telefónica, que es el mismo en el que se tiene que denunciar el extravío o robo de la tarjeta: 0810-666-4803, una línea de la Anses.

Uso de la tarjeta

El uso de la tarjeta se encuentra determinado por la Ley Nacional 25.065.

La Tarjeta Alimentaria es única e intransferible.

Los beneficiarios deben concurrir a realizar las compras con su DNI o identificación.

La Tarjeta Alimentaria no es transferible a otro beneficiario.

Los beneficiarios no pueden comprar alimentos que no se encuentran en la canasta básica.

No se puede extraer dinero.

No se permite la compra de otro tipo de productos que no sean alimentos.

No se puede canjear por dinero, solo se pueden comparar alimentos de la canasta básica.

Semanalmente se recarga el monto asignado a cada beneficiario.

La Tarjeta opera como una Tarjeta de Débito, permitiendo sólo compras en 1 pago contado, no en cuotas

El usuario puede consultar el saldo disponible llamando al 0810-666-4803.

Uso de la tarjeta de los comercios

Los comercios están obligados a solicitar DNI o identificación personal al beneficiario

El comercio que realice la venta recibirá el dinero en los mismos plazos que se manejan con cualquier otra tarjeta del banco.

Los comercios no tienen permitido vender productos si el usuario de la Tarjeta no presenta su DNI.

Los comercios que no cumplan con las normativas vigentes recibirán sanciones.

Las personas que utilicen la tarjeta, además recibirán la compensación del IVA por la compra de los alimentos, hasta un tope de $700 mensuales.