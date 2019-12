EL CAMPO SE MOVILIZÓ EN BRAGADO

Sábado 28 de diciembre de 2019.

Como estaba preestablecido, desde las 14 horas de ayer viernes, muchos productores rurales de la región y vecinos en general se movilizaron en ruta 5 a la altura del kilómetro 211 en reclamo por el “impuestazo” impulsado por la Provincia con subas en las tasas del inmobiliario rural de hasta el 75%.

Mientras tanto en La Plata, tras pasar a un cuarto intermedio y ante la falta de acuerdo entre los espacios políticos, se cayó hoy la sesión por la Ley Impositiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof, y no hay fecha para continuar con el tratamiento.

El jueves, la administración provincial tampoco había logrado avanzar con la iniciativa para aumentar 54% promedio los gravámenes en la provincia.

Este viernes, el oficialismo criticó el proceder de la oposición, al sostener que no tuvo “voluntad de discutir”. “No entendimos por qué nunca quisieron sentarse a discutir con nosotros”, cuestionó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, quien se quejó de haberse enterado “por los medios de que no iban a bajar a dar quórum”.