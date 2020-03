EL 21 COMIENZA EL TORNEO DE HOCKEY

El Club Atlético debutará frente a Sportivo Huracán, y San Martín frente a 25 de Mayo Hockey.

Sábado, 7 de marzo de 2020

El campeonato de la Asociación del Centro está a la vuelta de la esquina. El sábado 21 de marzo desde las 10:00 horas arrancará un nuevo torneo de la Asociación del Centro.

Los 11 equipos participantes del torneo serán: Atlético y San Martín de 9 de Julio, Huracán de Carlos Casares, Ciudad de Bolívar, 25 de Mayo Hockey, Sarmiento y Social de Junín, El Linqueño y Rivadavia de Lincoln, Bragado Club y Banco Nación (Bragado).

Jugarán todos contra todos a dos ruedas donde los 8 mejores representativos pasarán a definir el título en los playoffs.

El horario de los encuentros de cada sábado, ya quedó estipulado para todo el año.

Cada jornada comenzará a las 10:00 horas con la categoría Sub 14; 11:30 horas estará jugando la Sub 16; la Sub 19 a las 13:00 hrs. y para culminar la jornada lo hará la Primera División a partir de las 14:30 horas. El torneo tendrá un receso entre el 11de julio (12da. fecha) y el 15 de agosto (13era. fecha).

La primera fecha se jugará de la siguiente manera:

– Sportivo Huracán (Carlos Casares) vs. Atlético 9 de Julio.

– Sarmiento de Junín vs. Banco Nación (Bragado).

– 25 de Mayo Hockey vs. San Martín (9 de Julio).

– Ciudad de Bolívar vs. Bragado Club.

– Club Social (Junín) vs. Rivadavia de Lincoln.

Libre: El Linqueño (Lincoln)

Una vez definido quienes serán los 8 equipos clasificados en cada una de las categorías (Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División), en el mes de noviembre se llevarán a cabo los playoffs para definir quienes serán los nuevos futuros campeones.