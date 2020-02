Docentes: EL AUMENTO QUEDÓ POSTERGADO

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, postergó hoy un incremento que correspondía a diciembre por “la situación financiera sumamente compleja de la provincia”, lo que provocó las críticas de la oposición y los reclamos de los gremios.

Jueves 6 de febrero de 2020.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirma que se respetará lo acordado en la paritaria docente 2019. La provincia comunicará a los gremios docentes el mecanismo para el pago de la suma que quedó remanente por la diferencia del mes de diciembre último, que comenzará a saldarse en el mes de marzo”, señaló el Ejecutivo provincial en un comunicado.

“Como es de público conocimiento, la situación financiera de la Provincia es sumamente compleja. Pese a estas dificultades, reafirmamos nuestro compromiso con las trabajadoras y los trabajadores bonaerenses. Seguimos trabajando para poner a la provincia de pie”, cierra el comunicado oficial.

De esta forma, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof dispuso postergar un aumento que les correspondía a los docentes, lo que motivó las críticas tanto del gremio de los docentes, como de Juntos por el Cambio.

“La cláusula gatillo será abonada el 7 de febrero y el SUTEBA demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes”, comentó Roberto Baradel en Twitter.

En este sentido, el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro apuntó contra la decisión del mandatario. Lo mismo hizo el ex subsecretario de Educación bonaerense y actual diputado provincial, Sergio Siciliano, al igual que ex legislador que responde a Jorge Macri, César Torres.