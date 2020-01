DISPOSITIVOS PROHIBIDOS PARA CIRCULAR

La Subsecretaría de Tránsito y Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio informa los dispositivos que se encuentran prohibidos en los distintos tipos de vehículos.

Martes, 21 de enero de 2020.

ESTÁN PROHIBIDOS LOS ELEMENTOS QUE:

– Modifiquen las condiciones de seguridad originales del vehículos: no está permitido alterar la altura, colocar cubiertas de mayor o menor diámetro de las originales, tanques de óxido nitroso, etc.);

– Sobresalgan de los límites naturales del vehículo:

Defensas Antirreglamentarias, Paragolpes Modificados, Enganches, etc.;

– Resulten agresivos para los ocupantes del vehículo o para quienes circulen en la vía pública;

– Oculten las chapas patentes;

– Impidan la visibilidad desde el exterior hacia el interior o viceversa;

– Dificulten la visión o distraigan al conductor durante la marcha (pantallas de LCD, celulares, auriculares, etc.).

– Neumáticos redibujados. En motovehículos, neumáticos reconstruidos.

– Luces que no se encuentren reglamentadas o de colores que no sean reglamentarias (luces de neón, flashes, “sapitos” de colores sobre el capot, etc.).

– Escapes deficientes o antirreglamentarios (deportivos).

– Bocinas ruteras, de tonos múltiples o imitación de sirenas.