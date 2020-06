Diputados aprobó campaña de donación de plasma

El proyecto impulsado por Máximo Kirchner había sido consensuado por todos los bloques. Este viernes en horas de la madrugada y tras una maratónica sesión se aprobó en la Cámara Baja.

Viernes 26 de junio de 2020.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta madrugada por unanimidad el proyecto que impulsa la creación de una Campaña para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19 de todo el país.

La iniciativa sumó los 229 votos de los legisladores presentes en el recinto y conectados en forma telemática.

Al concluirel debate, Máximo Kirchner señaló sobre la donación de plasma: “Es bueno que se pueda ayudar a otra persona, lo cual va a ser con el cuidado de su privacidad”, y agregó que “para los que somos peronistas solo el pueblo salvará al pueblo”.

“No es una vacuna, es un tratamiento que a veces puede servir y a veces no; ojalá sirva a los argentinos. No me interesan los lucimientos personales, me interesa que las cosas salgan. Cuando podemos coincidir hacerlo y cuando no se puede coincidir que no sea una tragedia”, añadió.

La iniciativa ya fue girada al Senado para su sanción definitiva.