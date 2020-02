DIO INICIO LA CUARESMA

“Busquen agradar a Dios no complacer a los demás”, señaló el Padre Guillermo durante la celebración del Miércoles de Cenizas.

Jueves 27 de febrero de 2020.

Numerosos fieles acudieron anoche a la Iglesia Catedral para celebrar el Miércoles de Cenizas, celebración que fue presidida por el cura párroco, el padre Guillermo Gómez y que marca para los católicos el inicio del tiempo de Cuaresma. Los cuarenta días durante los cuales, los fieles cristianos se preparan espiritualmente para celebrar su fiesta más importante: la muerte y resurrección de Jesús (Pascua).

Durante su mensaje, el padre Guillermo exhortó a los fieles a que en este tiempo especial de purificación y conversión “profundicen en el conocimiento de sí mismos”. Asimismo los invitó a “buscar agradar a Dios y no estar pendientes de las miradas ajenas”. “La actitud de complacer a los demás en nuestra vida es muy difícil de desarraigar- aseguró el sacerdote –.Por eso muchas de las tristezas, insatisfacciones y angustias en la vida del hombre provienen de estar pendientes de las miradas ajenas, de necesitar ser aceptado y reconocido, de no recibir de los demás la atención que necesitamos…”, destacó.

Por eso insistió en “mirar el propio corazón”. “Si nuestro corazón no está lleno de Dios nunca encontraremos nada ni nadie que nos satisfaga, ni que nos permita vivir una vida serena, alegre y en paz”.

Por último exhortó a los fieles a pedir “que Dios les conceda la gracia de tener una verdadera conversión en este verdadero tiempo de purificación”.

Luego de pronunciar su homilía, los padres Guillermo Gómez y José Pedraza trazaron la tradicional cruz con cenizas sobre la frente de los fieles mientras decían a cada uno “conviértete y cree en el Evangelio”.