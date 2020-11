Diego, eterno!

No hay palabras. Todos preguntamos una y otra vez… ¿es verdad? Este mediodía comenzó a correr la noticia por Twitter pero todo era en potencial. Todos decían que alguien decía. Empezamos a pedir a Dios que no fuera cierto; pero Dios estaba siendo atendido por personal médico que concurrió a auxiliarlo al menos en 10 ambulancias en su casa de Tigre. El 10 había sufrido un paro cardiorespiratorio.

Miércoles 25 de noviembre de 2020

La noticia tan temida llegó con la fuerza de un terremoto. Diego Armando Maradona falleció este mediodía en la casa que habitaba en el barrio San Andrés, en la zona de Tigre. Según se supo, se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos de las diez ambulancias que se acercaron hasta el lugar. Los datos no alcanzan a darle dimensión al asunto: se trata de la muerte de un símbolo, que traspasó con una pelota de fútbol las barreras de la Argentina para convertirse en una leyenda mundial.

La noticia la confirmó su abogado Matías Morla y al lugar llegaron inmediatamente su exesposa, Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma y Giannina, quienes viven en el mismo barrio y fueron las primeras en arribar. Más tarde, también se acercaron las hermanas. El primer médico que socorrió a Diego fue un vecino, que integra el equipo médico del Delta Rugby Club. Luego, llegaron patrulleros y pusieron una cinta a unos 50 metros de la casa para evitar las concentraciones.

Su última aparición pública fue el 30 de octubre, en el día de su cumpleaños número 60 y en el regreso de la actividad en el fútbol local con el partido entre Gimnasia y Patronato en el inicio de la Copa Liga Profesional. Con la presencia de Gabriel Pellegrino, Marcelo Tinelli y Claudio Tapia, la AFA le entregó una plaqueta, lo saludaron y lo felicitaron con besos y abrazos, sin los protocolos adecuados por la pandemia. Además, Gimnasia le regaló una torta y horas antes, unos 500 fanáticos del Lobo se reunieron en las puertas de su country para celebrar su aniversario.