Día Internacional de la Migraña

¿Cuáles son las causas de la migraña?

La migraña se suele establecer entre los 10 y los 45 años. En casos excepcionales se presentan más tardíamente. Según las estadísticas las mujeres son las personas que más padecen este dolor.

La migraña se genera por un nivel de actividad “anormal” en el cerebro. No obstante, hoy en día no existe consenso entre los especialistas para establecer las causas últimas de este nivel no anómalo de actividad cerebral.

Entre las distintas opciones posibles destacan las siguientes:

Carácter hereditario, Estrés, Abstinencia de cafeína, Cambios en los niveles hormonales durante el ciclo menstrual de las mujeres o con el uso de píldoras anticonceptivas, Cambios en los patrones del sueño, Ejercicio u otro estrés físico, Pasar por alto comidas, Fumar o exposición al humo, Ciertos alimentos, Ansiedad, Ciertos olores, Luces brillantes, Tabaquismo, Bebidas alcohólicas.