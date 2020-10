Día del Daño Cerebral

Día Nacional de daño Cerebral Adquirido: “Una jornada que te puede “poner de la cabeza”.

Lunes, 26 de octubre de 2020

Las secuelas de éste tipo de lesión, pueden ser físicas, psíquicas, por ejemplo: hay personas que no se pueden desplazar por si mismo, otras personas que tienen importantes lagunas de memoria, algunas no pueden comunicarse, otros presentan alteraciones en su carácter, falta de equilibrio, dificultad para seguir una consigna, etc.