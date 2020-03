ES EL DÍA DE LA FELICIDAD

En un momento difícil y de congoja a nivel mundial, la fecha nos insta a renovar las esperanzas en busca de este don tan freciado.

Viernes 20 de marzo de 2020.

Los seres humanos estamos diseñados para buscar la felicidad, y la mayor aspiración de todo individuo es encontrarla. Pero muchas veces no lo hacemos bien y cometemos errores a la hora de intentar ser felices. Uno de ellos es llevar esta idea al extremo y pensar que esta emoción debe acompañarnos de manera permanente, cuando tener la expectativa de que sea así produce aún más insatisfacción. Por el contrario, permitirnos ser infelices de vez en cuando nos hace más felices.

Según un estudio de la revista ‘Nature’, hay un aspecto puramente genético en la felicidad, pero hay muchos factores que influyen en este estado: algunos no los podemos controlar, pero sí podemos modificar los hábitos para llevar una vida más positiva y más saludable para nuestra mente. Por ejemplo, sonreír es un hábito que aporta muchos beneficios.

SER TOLERANTE CON UNO MISMO

Según el psicólogo de Harvard Tal-Ben Sahar, una clave importante para ser más feliz es aprender a perdonar los propios fracasos: es imposible vivir sin emociones negativas y hay que aprender a aceptarlas. Si nos obsesionamos con las emociones positivas, negándonos a las contrarias, no seremos capaces de disfrutar de la vida y nos adentraremos en un mar de baja autoestima y depresión. Una vez que aceptamos que hay momentos mejores y peores, disfrutaremos más de los mejores y nos frustraremos menos en los peores.

UNA COSA A LA VEZ

Otra actitud que puede cambiar nuestra vida a mejor es la de ir por pasos. Es positivo saber concentrarse en una cosa concreta y poner nuestra energía en ella para después pasar a la siguiente. No es recomendable tratar de ocuparse de todo a la vez o pretender hacerlo, porque resulta agobiante y nos somete a mucho estrés. Parece fácil, pero no lo es. Se trata de saber desconectar de lo que en ese momento no somos capaces de hacer -por mucho que nos preocupe-, y de ocuparnos de una cosa a la vez, la más importante o urgente.

HACER DEPORTE Y MEDITAR

Según este experto en positivismo psicológico, hacer deporte y meditar puede tener muchos beneficios para la salud mental y para ser más feliz. No hace falta exagerar con el gimnasio, sino practicar suficiente ejercicio como para secregar endorfinas. Además, hacer deporte ayuda a sentirse autorrealizado, descarga estrés y hace que no se piense en los problemas. Meditar, por su parte, contribuye a coger perspectiva ante los retos de la vida, a superar las crisis y a tener más fortaleza interior.

ASERTIVIDAD

La asertividad es otro punto importantísimo en la vida de las personas. Muchas veces no sabemos cómo comunicarnos con los demás, cómo decir que algo nos ha molestado o cómo pedir lo que necesitamos sin crear un conflicto. La cuestión es que es necesario comunicar nuestras necesidades y nuestros límites para sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Además, es esencial que sepamos identificar lo que necesitamos y hasta dónde podemos llegar o dar de sí. Si no lo hacemos, nos estaremos reprimiendo y renunciando a nuestros derechos. Eso sí, hay que decir las cosas desde la calma y la tranquilidad, sin atacar a los demás y hablando siempre de nosotros mismos y de cómo nos sentimos, sin apuntar al otro con el dedo acusador.

ESCUCHAR MÚSICA

Escuchar música que nos guste también produce mucha felicidad y activa nuestra energía. En casos de tristeza, también viene bien para desahogarse y aceptar nuestro dolor, para después superarlo con más fuerzas.