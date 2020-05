Detienen en Bolívar a un estafador que damnificó a un nuevejuliense

Fue detenido el hombre al que productores de todo el país en solidaridad le compraron una ordeñadora y vender ganado que no era de su propiedad a productores de la zona, entre ellos uno de 9 de Julio.

Domingo 31 de mayo de 2020.

El Comando de Prevención Rural Bolívar comunicó este sábado la detención de Rodrigo Fernando Puccinelli, de 41 años de edad, acusado de vender ganado vacuno que no eran de su propiedad a al menos tres personas que resultaron damnificadas de la maniobra fraudulenta del Bahiense.

Puccinelli además de vender vacas que no le pertenecían, también engañó a productores tamberos de todo el país, que se comunican mediante un grupo de whatsapp. El 19 de mayo el estafador envió un mensaje al grupo en el cual decía “que había sido víctima del robo de su máquina ordeñadora de dos bajadas portátil y también que había sufrido la faena de tres vacas Holando y Jersey que estaban a medio carnear y que por ese motivo ponía en venta las 14 vacas y las 25 ovejas que tenía en su establecimiento ya que no podía comprar un nuevo equipo”. Ante esto sus colegas tamberos iniciaron una colecta solidaria para comprarle una ordeñadora nueva, para que Puccinelli no vendiera sus animales y pudiera seguir trabajando y el pasado jueves el tambero recibió en su domicilio la máquina ordeñadora que compraron sus colegas.

Tras las investigaciones realizadas en torno al hecho, el personal policial del Comando de Prevención Rural Bolívar descubrió que esta maniobra era una mentira más de Puccinelli y que lo que realmente había sucedido es que la máquina se la había llevado un hombre oriundo de Almirante Brown que había sido socio de Puccinelli y al cual la máquina le pertenecía. En consecuencia el robo nunca existió y la faena de los animales tampoco.

La estafa a los tamberos no es el único hecho que se le imputa a Puccinelli ya que el día 2 de mayo, efectivos policiales del Comando de Prevención Rural Bolívar iniciaron una investigación por unos animales que habían sido vendidos a un productor de 9 de Julio. Los investigadores descubrieron que Puccinelli, mediante una maniobra fraudulenta, recibió animales vacunos raza Aberdeen Angus, de un productor rural de la vecina localidad de Henderson, que se los habría entregado en concepto de “Capitalización”, previo celebrar un contrato entre ambas partes, ante escribano público. En el contrato, Puccinelli se comprometía a “cuidarlos” en todo el sentido de la palabra, ya sea alimentándolos, como así también brindándole toda la atención sanitaria que los mismos demandaran, pero Puccinelli, lejos de cuidarlos, los comenzó a ofrecer para la venta a través de las redes sociales. Tal es así que 61 de estos animales fueron vendidos a un productor rural del partido de 9 de julio, quien los había adquirido, depositando una importante suma de dinero a la cuenta de Puccinelli. El tambero de 9 de Julio también le entregó a cambio de los animales Abeerden Angus, 17 vacas raza Holando Argentino para trabajar en el tambo. Al momento en que se concretó el negocio en el mes de marzo, ambos negociantes acordaron ultimar el detalle en cuanto a la documentación por la venta de los animales, situación esta que nunca se concretó.

Otra persona también resulto damnificada, en este caso un productor de la localidad de Pontevedra (partido de Merlo), quien también depositó en la cuenta de Puccinelli, la suma de $200.000 a cambio de un lote de vacunos “Abeerden Angus”; animales de los cuales nunca se pudo apropiar, en razón de que, al igual, que el productor de 9 de julio y que el productor de Henderson había sido víctima de una estafa.

En el día de hoy efectivos del Comando de prevención Rural de Bolívar, junto con personal de la Coordinación de Zona Seguridad Rural Olavarría, Comando de prevención Rural de General Alvear y Tapalque y con colaboración de un grupo Operativo de la Sub DDI de Bolívar y personal de la Comisaría Distrital de Bolívar, procedieron a cumplir con un allanamiento y registro ordenado por el Dr. Carlos Villamarín, titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Olavarria. La medida fue cumplimentada en un establecimiento rural de nombre “La Carolina”, ubicado en proximidades del kilómetro 396 de la Ruta Nacional 226, más precisamente por detrás de donde se sitúa la “Granja Avicola”.

El lugar en donde se llevó a cabo la diligencia se trata de una chacra de doce hectáreas en donde reside Puccinelli junto a su familia y fueron secuestrados cuarenta y cuatro animales vacunos, entre vacas y terneros raza Abeerden Angus y veintiún vacas raza Holando en su mayoría con terneritos al pie. En el allanamiento se secuestró además, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos tipo de documentación relacionada a la causa; todos los elementos secuestrados fueron remitidos a la UFI interviniente, para ser anexados al Proceso Penal como medida de prueba.

Con respecto a los animales vacunos secuestrados, el Comisario Juan Aguirre, titular del Comando de Prevención Rural informó que fueron retribuidos a sus respectivos propietarios.

El detenido fue acusado por “Administración Fraudulenta, Estelionato y Estafa” y se encuentra alojado actualmente en la sede del Comando de Prevención Rural local y mañana domingo a las 10 horas será trasladado a la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 15 de Bolívar, para ser indagado por la Dra. Julia María Sebastián.

Desde el Comando de Prevención Rural de Bolívar, recomiendan a todos los productores rurales que cuando realicen negocios agropecuarios, más aún con animales vacunos, equinos, ovinos y/o porcinos, tomen las precauciones necesarias, ello en razón de que muchas veces estos negocios se realizan “vía internet”, en donde no en todos los casos se tiene pleno conocimiento de la persona con quien se está realizando el negocio.

Con información de La Mañana de Bolívar.