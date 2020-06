DESDE MAÑANA: Se habilitan las salidas recreativas en todo el distrito

Podrán efectuarse por todos los vecinos en un radio de 500 metros de los domicilios, de 9 a 18 hs.; en tanto que para la práctica de caminata, ciclismo y trote, se habilitará el predio del Autódromo Municipal, en el horario de 10 a 17 hs.



Lunes, 1° de junio de 2020.

En la mañana de hoy, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, anunció que desde mañana martes, en todo el ámbito del distrito de Nueve de Julio se habrán de habilitar las denominadas “salidas recreativas”.

“De a poco vamos aproximándonos de alguna manera a la normalidad de las distintas actividades que todos queremos, pero sin dudas el éxito de esto depende de nuestra responsabilidad como ciudadanos”, señaló inicialmente el jefe comunal, recordando que la solicitud para la habilitación de estas prácticas se había realizado 10 días atrás, la que fue publicada el día viernes en el Boletín Oficial y hoy a nivel municipal.

“Las salidas recreativas se instrumentarán desde mañana, martes 2, de 9 a 18 hs., durante todos los días la semana, pero siempre respetando las medidas sanitarias instrumentadas en esta pandemia, como son las del distanciamiento social y la utilización de tapabocas”, anunció Barroso, subrayando de manera especial la recomendación de que las salidas se hagan dentro del radio de la manzana de cada domicilio, a no más de 500 metros y con una duración máxima de una hora o una hora y media.

“La idea es que los chicos, después de tantos días de cuarentena, puedan salir de sus hogares y de alguna manera flexibilizando la misma, pero siempre con la responsabilidad y las medidas de seguridad que ya mencionamos”, detalló.

En el mismo sentido, recalcó que continúa prohibida la utilización de los espacios públicos y que no se habrá de requerir permisos especiales para estas salidas recreativas y si bien recomendó a las personas mayores de 65 años salir solo en situaciones indispensables, más aún teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la época de mayor contagio de enfermedades respiratorias, confirmó que las mismas también podrán realizar estas salidas recreativas, en el horario detallado y en un radio no mayor a 500 metros de su domicilio.

REUNIONES FAMILIARES

Consultado por los medios sobre la posibilidad de habilitar reuniones familiares en nuestro distrito, como ha sucedido en otros de la zona, el jefe comunal señaló que las mismas “sólo han sido habilitadas en municipios que no cuentan con más de 15 mil habitantes”.

“También existen municipios que han instrumentado medidas sin aprobación de la Provincia, en tanto que nosotros consideramos que se debe cumplir con lo establecido por la misma y por la Nación, más allá de que en algunos casos estemos o no de acuerdo, ya que entendemos que ambos estamentos cuentan con un equipo de científicos capacitados para la toma de esas decisiones y la información necesaria para tomar estas resoluciones”, enfatizó, recordando que “nunca una medida local puede tener mayor fuerza que un Decreto Presidencial”.

ACTIVIDADES EN EL AUTÓDROMO MUNICIPAL

En torno a las actividades a instrumentar en el Autódromo Municipal, tras agradecer la predisposición de las autoridades del Auto Moto Club Nuevejuliense, el Intendente anunció que las actividades también se desarrollarán diariamente, de 10 a 17 hs., con una sola puerta de ingreso, que será la Nro. 4.

Asimismo, informó que no se podrá estacionar dentro del predio y que se deberá firmar una exención de responsabilidades.

Al respecto, el Director de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, Ariel Pesce, amplió detalles, marcando las diferencias que deben comprenderse respecto de estas salidas recreativas y la práctica de deporte.

“Se puede caminar, se puede trotar y se puede andar en bicicleta, pero es importante que se entienda que no es una práctica deportiva, con lo que por ejemplo, los ciclistas no deberán circular uno detrás de otro como lo hacen habitualmente, sino respetando distancias y protocolos, en lo que confiamos plenamente de que se pueda llevar delante de la mejor manera y no tengamos que dar marcha atrás con la medida”, expresó, instando a quienes concurran a efectuar estas actividades a que se conviertan también en agentes de control.

PROTOCOLO DE CAMINATA, TROTE Y BICICLETA EN EL AUTÓDROMO MUNICIPAL

(De lunes a domingo de 10 a 17 hs.)

– No presentar ningún tipo de síntomas que pueda poner en riesgo la salud propia y la de las demás personas que se encuentran realizando la actividad.

– En todos los casos contar con tapabocas o cuello deportivo.

– Realizar la actividad de manera individual, y en ningún caso de manera grupal.

– Mantener entre 8 y 10 metros de distancia hacia delante y atrás y dos metros laterales.

– En el caso de las bicicletas, mantener 30 metros de distancia hacia adelante y atrás y 2 metros a los laterales.

– No se habilitarán sanitarios, canillas ni puestos de hidratación que puedan ocasionar contacto con el virus.

– Hidratación individual.

– Higienizarse manos con agua y jabón o alcohol antes y después de la actividad física.

– No tocar objetos del predio.

– Evitar contacto físico.

– No compartir elementos durante la práctica.

– No llevarse las manos a la cara, boca, nariz u ojos.

PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO

Las personas con factores de riesgo deberán realizar la actividad dentro de un radio de 500 metros de su domicilio, de 9 a 18 hs.

LOCALIDADES

En las localidades, se podrá realizar la actividad en las proximidades de los domicilios, de 9 a 18 hs.