¿Derrapó el Cabezón?

El dirigente peronista Eduardo Duhalde causó estupor al manifestar declaraciones que hablaban de un escenario “peor que el de 2001” y una situación “anárquica”. Al final, reveló un poco el posible origen de sus predicciones caóticas.

Martes 25 de agosto de 2020.

Eduardo Duhalde lanzó declaraciones que hablan de un escenario caótico en la Argentina, vaticinando posibles golpes de Estado y una situación social “anárquica”. Detrás de sus palabras, parece jugarse la interna que hoy comienza a relucirse dentro del Frente de Todos.

“Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones”, sorprendió en primera instancia, cuando era entrevistado para Animales Sueltos. Y agregó después: “La gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando”.

“Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”, dijo para reafirmar su pensamiento al respecto de que “no va a haber elecciones”.

Allí, Duhalde hizo un alto y alarmó al declarar que “vamos a un escenario evidentemente peor que el 2001”, algo que –siempre para el ex gobernador y presidente- “puede terminar en una especie de guerra civil”.

Finalmente, el dirigente peronista reveló parte de su trasfondo: “No se puede seguir así, para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos”, manifestó, en referencia al proyecto de reforma judicial y otras medidas que abrieron posturas diferentes dentro del oficialismo.

Esta mañana de martes, el gobierno preparó sutiles respuestas. Una fue la del ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien sin nombrarlo tuiteó sobre cómo las Fuerzas Armadas responderían ante un intento de golpe de Estado. “Tengo un trato diario con la realidad militar y es imposible que un escenario de estas características tenga lugar en la Argentina de hoy. Hay un fuerte compromiso con la Democracia y con la Constitución Nacional”, sostuvo.

Por su parte, voceros del gobierno nacional creen que las declaraciones incendiarias de Duhalde apuntaron a la agenda de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aunque al mismo tiempo puntualizaron que el dirigente no se encontraba con las mejores aptitudes para una entrevista. “Intentó asustar para que no se vaya todo a la mierda”, opinan desde Casa Rosada.