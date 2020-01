Daireaux: TREMENDO ACCIDENTE SOBRE RUTA 65

El siniestro ocurrió en las primeras horas del día de hoy jueves, justo en la bajada a la localidad de La Larga. Todo indicaría que el mal estado de la calzada podría haber generado el accidente donde fueron participes un camión y dos vehículos de menor porte.

Jueves 23 de enero de 2020.

En la mañana de hoy jueves se produjo un accidente que involucro a tres vehículos, que por milagros no se transformó en una gran tragedia.

El hecho ocurrió en Ruta 65 y Acceso a la localidad de La Larga, en un sitio donde la cinta asfáltica está pésimo estado, lo que señalan que este habría sido el detonante de una maniobra peligrosa por parte de un camionero, que terminó con el vuelco del acoplado que venía cargado con palos y el posterior vuelco de otros dos vehículos. No hubo víctimas producto de un milagro.

En comunicación telefónica con Radio Más, el Oficial Inspector de Bomberos, Carlos Donate, brindó detalles del accidente múltiple señalando: “De milagro no fue una tragedia, hay un gran pozo en ese lugar y por ahí la gente trata de esquivarlo, frenar bruscamente y tal vez eso.

En imágenes testimoniales del lugar del accidente múltiple de esta mañana se puede apreciar el deplorable estado de la cinta asfáltica, donde es difícil creer que un vehículo puede mantenerse como corresponde sobre ella, incluso circulando a baja velocidad.

A pesar de los reclamos de los usuarios habituales y vecinos del lugar del mal estado de la ruta no han encontrado respuesta alguna para darle una solución a este inconveniente que por casualidad, este jueves no se cobró nigua víctima fatal de milagros.

Ruta 50, otro peligro

Condiciones similares presenta la Ruta 50 en el tramo Casares a Lincoln y después de Vedia, donde el deterioro del asfalto cada día es mayor, debido a la falta de mantenimiento y la sobrecarga que llevan los transportes de cereales.

Esta ruta es a diario protagonista de accidentes de diferente magnitud, siendo muchas las personas que perdieron la vida. A pesar de ello solo han hecho parches.

Fuentes. Radio Más Daireaux – Casares On Line.