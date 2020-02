CUCAIBA CUENTA NUEVAMENTE CON UN AVIÓN

Sábado, 8 de febrero de 2020.

Después de tres años, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de ministerio de Salud bonaerense (CUCAIBA) volvió a disponer de un avión de la dirección provincial de Aeronavegación Oficial de la Provincia de Buenos Aires para operativos de donación de órganos.

Según explicaron desde CUCAIBA y la dirección de Aeronavegación, desde 2017 la Provincia no tenía disponibilidad de ningún avión para este tipo de operativos y, si bien no se daban explicaciones formales de los motivos por los cuales no se los utilizaba, los pilotos de la Provincia revelaron que “carecían del mantenimiento indispensable para hacer un uso seguro de las aeronaves”.

Esta semana, en el marco de un traslado del CUCAIBA desde La Plata hacia el interior provincial, volvió a volar el avión Cessna C-208 Grand Caravan, con capacidad para dos tripulantes, camilla y tres acompañantes. Esta aeronave forma parte de la flota oficial de la Dirección que permaneció paralizada durante los últimos años.

Francisco Leone, titular de CUCAIBA, explicó, por otra parte, que durante los últimos tres días cuatro donantes permitieron llevar a cabo siete trasplantes de órganos a pacientes que estaban en lista de espera. De ese total, se efectuó un doble trasplante hepatointestinal, cuatro trasplantes renales y dos hepáticos.

Por otra parte, tres donantes permitieron obtener seis córneas, piel y válvulas que están siendo distribuidas en Bancos de Tejidos de la Provincia de acuerdo a las prioridades establecidas en la lista de espera.

Fuente: InfoGEI