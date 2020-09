Cuarentena: Una platense canta el himno todas las noches

Una vecina platense salió todas las noches desde que arrancó la cuarentena a cantar el Himno Nacional para sus vecinos.

Sábado 5 de septiembre de 2020.

Paula Mena vive en Villa Elvira, es cantante del Polifónico Nacional y profesora de canto. Todos los días, desde que comenzó la cuarentena, sale a la vereda y canta el Himno Nacional para sus vecinos y para homenajear a los trabajadores esenciales que pelean contra el coronavirus y se exponen por tener que salir a cumplir tareas.

Cuando arrancó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a mediados de marzo por la pandemia del coronavirus, los vecinos de distintos puntos del país comenzaron a salir a sus puertas y balcones a cantar el Himno Nacional o a aplaudir a los trabajadores de la salud.

“Al principio de la cuarentena salíamos todos a las 21 a aplaudir o a cantar el Himno Nacional, pero eso se fue cayendo”, lamenta Paula, que tiene un hijo con una discapacidad y un marido que trabaja en la morgue judicial de Lomas de Zamora.

“Como tenemos en la cuadra a la familia, mis sobrinos me dijeron ‘tía salgamos a cantar’”, contó, sobre la rutina que llevan adelante en su cuadra, ininterrumpidamente. “Tenemos vecinos médicos, policías y maestros”, relata y cuenta: “Salgo feliz de la vida a cantar, a veces llueve o hace frío pero salimos igual: si los trabajadores esenciales no paran, por qué nosotros vamos a parar”.

“Empezamos con una pista del Himno Nacional con la orquesta y yo canto sobre eso”, asegura y cuenta con orgullo: “Tenemos en las redes los 161 himnos subidos, mi familia me dice que seguro tengo un Récord Guiness”.