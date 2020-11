Covid-19: Azul deriva pacientes a localidades vecinas

Si bien los casos de Covid bajan de manera sostenida a lo largo y ancho de la Provincia, hay excepciones, como es el caso de Azul, por ejemplo, donde colapsó el sistema de Salud y el municipio se vio en la necesidad de comenzar a trasladar pacientes a nosocomios de ciudades vecinas. Vale destacar que no es la primera vez que el distrito de la Séptima se complica en este tiempo de pandemia.

Lunes, 30 de noviembre de 2020

A través del parte sanitario de la Comuna se informó ayer que comenzaron a realizarse derivaciones a otros establecimientos asistenciales de la provincia, ya que el centro de salud local se encuentra sin disponibilidades de camas Covid -19 con respirador. Vale señalar que los casos activos en el Partido de Azul sean 237 (218 en Azul, 18 en Chillar y 1 en Cacharí).

Los doctores Martín Maraschio y Claudia Sirote, directivos del Hospital Pinto- tal como informó El Tiempo-, explicaron que el viernes se realizaron tres derivaciones a distintos hospitales bonaerenses de pacientes con coronavirus que requerían respirador.

El centro de salud cuenta en este momento con una cama para Covid-19 sin respirador y una buena disponibilidad en el sector de sala general. En tanto indicaron que el nosocomio tiene un respirador disponible para casos de emergencias en el área de cuidados intensivos no Covid.

“La terapia del hospital tiene seis camas y en esta contingencia ampliamos esa capacidad a 15. De esas 15, cuatro las dejamos para pacientes no Covid, porque está más que claro qué hay que disponer de algunas para otras enfermedades, accidentes, heridas de arma blanca y demás”, refirió Sirote, para agregar que “están esas cuatro camas y, por otro lado, el resto -es decir las 11 para Covid- están ocupadas. Hay una sola disponible, la cual está destinada para casos más extremos porque tiene un respirador diferente y demás”.

La Doctora Sirote especificó que “en pacientes con Covid estamos viendo que de un momento al otro se deterioran. Entonces, cuando hay un índice de que el paciente se va a deteriorar y que puede necesitar un respirador, ahí se lo deriva”.

“No es que se deriva un paciente en el momento que necesita un respirador porque no llegaría. Cuando el paciente demuestra determinados signos y el médico interpreta que es el inicio de ese deterioro -que puede ser, por ejemplo, al séptimo o al décimo día y no cuando ingresa- ahí se buscan las camas. En el caso de los pacientes que se derivaron, los tres tenían obra social y fueron ellas las que se encargaron de buscar un centro de salud”, comentó la directora del Pintos. “El Hospital se ocupa de derivar un paciente cuando éste no tiene obra social”, añadió.

Ante esta extrema situación, el jefe comunal azuleño, Hernán Bertellys, se encargó a través de las redes de agradecer a sus pares vecinos que le tendieron una mano en este difícil momento. “Sencillamente Gracias intendente Ezequiel Galli por acompañar a los azuleños en este difícil momento, donde nuestra disponibilidad de camas UTI está al límite de ocupación”, expresó el alcalde Pro. [Diario El Tiempo]