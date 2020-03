“ESTAMOS EXPUESTOS, PERO NO HAY CASOS”

Ante el registro mundial de una epidemia de Coronavirus, que ya registra casos en nuestro país y ha obligado a los distintos estamentos gubernamentales a adoptar medidas de prevención y alerta; los integrantes del Comité de Crisis en Salud, aclararon distintos puntos, remarcando que si bien en el distrito no hay casos, “estamos expuestos como todo el mundo”.

Miércoles 11 de marzo de 2020.

En la mañana de hoy, la secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Dra. Lucía Pirotta; acompañada de los integrantes del Comité de Crisis en Salud; la subsecretaria del área, Julieta Ferrari; la Dra. Victoria Caputo, en representación de Clínica Independencia; el Dr. Claudio Piccininni, presidente del Círculo Médico de 9 de Julio; la presidente del H. Concejo Deliberante, Dra. María José Gentile; la Directora del Hospital “Julio de Vedia”, Dra. Yanika Bollo y la Dra. Marcela Loza, médica infectóloga de nuestro medio -a los que se suma también el Dr. Javier Bercovich, en representación de la empresa de emergencias médicas ClySa-; ofreció una rueda de prensa para aclarar distintos puntos.

“Como ya es conocido, este virus comenzó en China en diciembre pasado y desde hace un par de días ha llegado a la Argentina, por lo que estamos ajenos a que pueda llegar a Nueve de Julio, no obstante que al día de la fecha no hay casos en nuestra ciudad, pese a que estamos expuestos al igual que el resto del mundo”, señaló inicialmente la Directora de Salud Municipal, Lucía Pirotta.

Por su parte, la Dra. Loza recalcó que ante la nutrida información existente, “es recomendable informarse a través de organismos oficiales, como el Ministerio de Salud”.

Asimismo, señaló que en esta oportunidad, “estamos ante un virus nuevo, surgido en China, con una diseminación muy importante; no obstante que se trata de una enfermedad que en el 80% de los casos se presenta de manera leve y se resuelve rápidamente, con una pequeña proporción de casos más complejos y graves”.

La especialista recalcó que “como toda enfermedad respiratoria, lo más importante es ser responsables como comunidad y adoptar medidas de prevención muy sencillas, como es lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente; toser cubriéndose la nariz con el pliegue del codo, ventilar los hogares y evitar asistir a lugares con mucha concurrencia de gente”.

Posteriormente, la Dra. Yanika Bollo detalló el contenido de un flujograma, con una serie de aspectos importantes a tener en cuenta en torno del virus.

En el mismo se indica como un primer aspecto a tener en cuenta si la persona viajó en el término de los últimos 14 días a alguno de los países en los que se ha registrado transmisión del virus (China, Corea, Europa en su totalidad y Estados Unidos) y si han tenido contacto con alguna persona que haya viajado a estos puntos; con lo cual si la respuesta es negativa, no hay riesgo de coronavirus, pese a la posibilidad de aparición de síntomas gripales.

En tanto, en caso de respuestas positivas y presencia de síntomas como fiebre, tos seca y dolor de garganta, las personas deben concurrir a un centro de salud con la boca tapada con un pañuelo descartable; mientras que en caso de no presentar síntomas, la persona debe aislarse en su casa durante 14 días.

Finalmente, la Dra. María José Gentile, indicó que también debe tenerse en cuenta que se trata de “procesos dinámicos que pueden ir variando” e insistió que la población “no debe dejarse llevar por todo lo que se publica en las redes sociales”.