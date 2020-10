Controles: Intendente radical se opone a quitarlos

El intendente de Chacabuco explicó que al no haber circulación viral en su distrito lo puede seguir complicando “lo que entra”.

Martes 13 de octubre de 2020.

El intendente de Chacabuco, Víctor Aiola (UCR), explicó que al no haber circulación viral en su distrito lo puede seguir complicando “lo que entra” al distrito. Hace unos días se juntaron en una reunión virtual varios de sus colegas de la región y en ese sentido explicó que no fue de la partida porque “no comparte”.

Hace unos días a este medio, Aiola declaró que “es lógico” donde hay circulación viral el hecho de levantar controles, pero no en ciudades donde aún no se ha llegado a esa situación. “No vamos a levantar los controles, no tenemos circulación viral y aún nos puede complicar mucho lo que viene de afuera. Nos fue muy bien controlando y hemos prevenido mucho”, manifestó.

En tanto aclaró que “no participé del encuentro con otros intendentes porque no estoy de acuerdo con eso” y por otra parte, sobre el retorno a clases presenciales dijo que “no es el momento del retorno”, al tiempo que indicó: “digo que sí al regreso, pero pensarlo al año que viene, invirtiendo mucho, planificando”.

Fuente: Infonoroeste.