Consejos para viajar con tus mascotas en vacaciones

Para trasladarte de forma segura dentro o fuera del país con tu perro o gato, conocé los requisitos exigidos por el SENASA. El trámite es online y la documentación necesaria varía según el país de destino.

Martes, 29 de diciembre de 2020.

En época de fiestas y con la llegada del verano, quienes disfrutan de pasar las vacaciones junto a sus mascotas deben tener presentes los requisitos y recomendaciones exigidos por el SENASA para evitar contratiempos y cuidar la salud de los animales domésticos.

Los propietarios de perros y gatos que deseen trasladarse dentro o fuera del país, deben portar la documentación obligatoria de la mascota y realizar, según el destino, la solicitud o certificación que acredite que el animal goza de buena salud.

En esta nota, te contamos todo lo que tenés que saber para que tu viaje sea seguro y placentero junto a tu mascota.

¿Qué tengo que hacer si quiero volar al exterior con mi perro o gato?

Si se desea viajar al exterior, se necesita un Certificado Veterinario Internacional (CVI) emitido por Senasa en base a las exigencias del país de destino. Se pueden consultar los requisitos en este enlace.

El trámite es online. Se debe sacar turno por Sistema de autogestión para las oficinas autorizadas para realizar la certificación o a través de los contactos de las Oficinas del Senasa según disponibilidad. Por efecto de la pandemia, se limitó la atención presencial por lo cual no se recomienda concurrir espontáneamente. No obstante, no todas las oficinas atienden por Sistema de autogestión. Se pueden consultar las oficinas autorizadas que finalizan el trámite por autogestión aquí.

Se debe concurrir al veterinario privado y cumplir con los requisitos que solicita el país de destino. El solicitante debe presentarse en Senasa el día y hora del turno con la documentación original y copia requeridas para obtener el CVI.

Si el vuelo sale desde Ezeiza, además del CVI, todos los pasajeros que se trasladen al exterior con su perro y/o gato para cualquier destino, deben dirigirse a la oficina del Senasa para que se le emita el permiso de embarque de mascotas.

Tené en cuenta que el trámite para traslados aéreos debe realizarse al menos con 15 días de anticipación.

¿Cómo ingreso al país con mi mascota?

Se debe presentar un Certificado Veterinario Internacional (CVI) del país de origen. El interesado debe acercarse al servicio veterinario del país de origen y cumplir con los requisitos que solicita Argentina. Una vez emitido, el CVI tiene una validez de 60 días para ingresar al país. Se pueden consultar los requisitos aquí

Si viajo vía terrestre por el país, ¿debo realizar algún trámite?

Para realizar turismo interno por el país, no hace falta solicitar ningún permiso especial ante las autoridades sanitarias pero se recomienda:

Llevar el Certificado de Vacunación Antirrábica vigente (dosis anual obligatoria a partir de los 3 meses de edad en caninos y felinos). Si el traslado es por vía aérea, se sugiere tramitar un Certificado de salud emitido por el médico veterinario. Además, se recomienda previo a embarcar consultar los requisitos de la empresa aérea para el traslado de animales domésticos.

¿Cuáles son los requisitos para el traslado vía terrestre a través de territorio Austral?

El propietario debe concurrir al veterinario y cumplir con los requisitos que solicita Chile. Luego debe consultar las Oficinas del Senasa autorizadas para obtener el Certificado Veterinario Austral (CVA).

A continuación, debe sacar turno por Sistema de autogestión o a través de los contactos de las Oficinas del Senasa según disponibilidad y realizar los pasos para obtener el CVA.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite normal (72 horas) tiene un costo de $174 que puede abonarse en efectivo o con medios digitales de pago.

Para realizar el trámite en modalidad urgente, el costo es de $861.