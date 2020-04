CONFIRMAN UN CASO DE DENGUE EN JUNÍN

Se trata de un vecino que comenzó con un cuadro febril hace quince días: después de descartarlo como caso de Covid-19, ayer se confirmó su diagnóstico.

Domingo 26 abril de 2020

Rubén Daletto tuvo un cuadro de fiebre el 9 de abril, lo trataron con antibióticos. A los diez días, repitió el cuadro febril y fue internado como sospechoso de coronavirus. Pero finalmente, los estudios confirmaron que se trataba de dengue.

Se trata de un vecino del barrio El Palmar II, ubicado al lado del complejo Marianista, sobre avenida de Circunvalación. Se trata de un sector con mucho espacio verde, incluso rodeado por lotes que no son desmalezados, y los vecinos venían pidiendo en forma reiterada e insistente al municipio que se fumigue la zona.

En forma paralela al diagnóstico, Rubén recibió el alta médica: fue ayer por la mañana. Desde ahora, podrá continuar vida común, en el marco de la cuarentena. Pero saber sobre la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, en esta zona de quintas, provocó el temor y la preocupación en todo el vecindario.

Rubén Daletto contó: “Tuve un cuadro febril hace alrededor de diez días. Por esta situación, llamé al SAME pero como sólo era eso, me descartaron. Los médicos no atendían y como hay una recomendación de no asistir a guardias, pasé esto tomando antibióticos por la posibilidad de tener placas en la garganta”.

“Después de diez días, el lunes pasado, volví a levantar fiebre. Concurrí a la guardia de un centro asistencial privado, donde me pidieron estudios de laboratorio completos. Pero cuando estaba regresando, me llamaron por teléfono para decirme que debía quedarme internado para hacer con rapidez una tomografía, pero ya desde que ingresé me trataron como caso sospechoso de Covid-19”, indicó.

El vecino dijo que “me mandaron al segundo piso donde no había absolutamente nadie y fueron momentos duros, hasta que a última hora vieron la tomografía, consultaron con un neumonólogo y no había problemas en pulmones”.

“Ahí descartaron el coronavirus, pero debían hacer estudios para determinar de qué otra cosa se trataba. El cuadro siempre solamente febril, sin ningún otro síntoma”, agregó.

Rubén, recién al día siguiente, el martes pasado, le puso nombre a su patología: “Me hicieron los análisis de dengue, con dos muestras, y por la tarde me dieron el alta”. Recién ayer por la mañana, tuvo los resultados definitivos: resultó dengue.

Fuente: La Verdad de Junín.