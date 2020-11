Con amigos como Marquitos, quien necesita enemigos

El exdiputado provincial Andrés Quinteros volaba con Marcos Di Palma de piloto. En un momento se preparó para filmar pero prefirió cerrar los ojos cuando comenzó a girar la aeronave. “Cuando invitas a un amigo a dar un paseo pero se caga un poco, o no Andres? Se cagó y no de risa!!”, publicó Di Palma. No es la primera vez que el legislador y expiloto de TC sobresale con sus maniobras en avión, las cuales no siempre terminan bien.

Domingo, 15 de noviembre de 2020.

Volar es un placer, excepto que lo hagas con Marcos Di Palma, diputado bonaerense, quien publicó un video junto al exlegislador Andrés Quinteros.

El expiloto de TC oriundo de Arrecifes era quien comandaba la aeronave cuando en un momento le pasa el celular a Quinteros y filma la maniobra. La aeronave comienza a girar y Quinteros no quiso ni mirar.

“Así se negocia una banca de diputado y te la ceden en 10 segundos”, comentó un usuario. “Con amigos como vos, quien necesita enemigos…iguál te admiro”, publicó otro.

Aunque no siempre sale bien. Di Palma fue procesado el año pasado por dejar sin luz a Capitán Sarmiento cuando volaba debajo de la altura permitida.