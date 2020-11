Comunicado: Bloques del PJ repudian dichos del Intendente

Los Bloques de la oposición de los diferentes sectores justicialistas, repudiaron las recientes declaraciones del Intendente en relación al reparto de fondos provinciales, en un comunicado de prensa.

Jueves 26 de noviembre de 2020.

En los últimos días el Intendente Mariano Barroso se ha vuelto a poner en víctima ante los vecinos y vecinas del partido de 9 de Julio. Ha expresado que desde el gobierno provincial se lo discrimina y que eso hace que no se respete el voto popular y la soberanía local, arengando a que se lo reemplace con un interventor.

Desde los Bloques de Concejales y Concejalas del Frente de Todos, Frente Renovador y Unidad Ciudadana repudiamos la comparación de la gestión del Gobernador Axel Kicillof con la de la última dictadura cívico militar, lamentando que el intendente busque generar malestar y crispación en la población.

Respecto a la discriminación en cuanto a presupuesto de la que se queja el intendente, estos Bloques de Concejales tuvo acceso a la información pública de la Provincia de Buenos Aires en la que se detalla cada presupuesto desembolsado y para que estaban y están destinadas las partidas que se enviaron, que se enviarán y en qué porcentaje ha actuado el Estado provincial. Por ejemplo, podemos dar cuenta de partidas como las de obras de infraestructura, específicamente de vialidad y arquitectura, reactivación cultural por $ 1.568.140 como aporte no reintegrable que recibieron 54 establecimientos culturales y artísticos, aportes para el Servicio Alimentario Escolar por $ 58.666.207. Así como también en el informe se encuentra detallada la previsión de obras por $ 731.346.388 para el año 2021 que beneficiarán al distrito. Todo esto sin contar la inversión de emergencia en salud a raíz de la pandemia por Covid-19 con la cual se equipó al Hospital Julio de Vedia de respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, ecógrafo, camas de cuidados intensivos, camas de cuidados intermedios, termómetros, etc.

Ante estas expresiones del Sr. Intendente nos preguntamos si en realidad el tema no tiene que ver con la discrecionalidad con la que se pretenden utilizar estos fondos desde el municipio y si el Departamento Ejecutivo está actuando como gestor de las necesidades del Partido de 9 de Julio ante el Estado Provincial, o solo se quedará en la queja colegiada de los intendentes de JxC.

Creemos que salir a politizar cuestiones innecesariamente, es querer desviar la atención del verdadero problema que hoy tenemos todos los ciudadanos de 9 de Julio, esto es el crecimiento de los casos de Covid-19 y la falta de controles por parte del Estado Municipal, del cual es el máximo responsable.