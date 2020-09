Comité de Crisis: Delineó la actual situación sanitaria

Se brindaron precisiones generales y particulares de cada establecimiento y de la situación del Hogar de Ancianos.

Viernes, 4 de septiembre de 2020.

El Comité de Crisis en Salud de la Municipalidad de 9 de Julio ofreció en la tarde de este viernes una nueva rueda de prensa, en la que se brindaron amplios detalles de la situación epidemiológica del distrito, habida cuenta del crecimiento en el número de casos positivos de Covid-19 registrados en la presente semana.

Iniciando el contacto con los periodistas, la Secretaria de Salud, Dra. Lucía Pirotta trazó un panorama de la situación que se presenta en el distrito, con algunas modificaciones en razón de resultados recibidos en la tarde de esta jornada, donde se recepcionaron 21 resultados, 9 de ellos positivos y 12 negativos.

De esta manera, se alcanzan a la fecha 127 resultados positivos, de los cuales 100 cursan la enfermedad a actualmente, 10 se encuentran internados, 90 son ambulatorios; existen 21 pacientes recuperados y se registran 6 pacientes fallecidos , todos ellos mayores de 75 años.

También existen 93 casos sospechosos, 5 de los cuales se encuentran internados y 93 son ambulatorios; a la vez que hay 654 personas aisladas y 344 descartadas.

Tras este detalle, la Dra. Pirotta se refirió a la situación del Hogar de Ancianos “Santo Domingo de Guzmán”, y definió que la misma es “estable”, en relación al anuncio anterior.

Precisó que fueron testeados todos los residentes en el mismo y en base a gestiones realizadas ante las autoridades sanitarias, se obtuvieron los resultados en 24 horas, lo que permitió establecer que de los 41 residentes, 21 presentaban síntomas, confirmándose 17 casos positivos; a lo que se suman otros cuatro, quienes tuvieron síntomas luego de esta primera evaluación y sobre los que se aguardan los resultados de los hisopados.

Asimismo, informó que de estos residentes del Hogar 6 se encuentran internados, 3 de ellos con diagnóstico positivo y 3 de ellos con carácter sospechoso a la espera de resultados.

En cuanto al personal de salud, indicó que de las 44 personas que trabajan en el establecimiento, 5 dieron positivo al análisis de Covid-19, mientras que 15 permanecen asiladas, algunas de ellas esperando resultados y otras por ser contactos estrechos.

En este contexto, delineó que ante la gran cantidad de personal que se encuentra aislado, se incorporó a personal de salud de otros sectores, por lo que agradeció la predisposición de todos ellos y su compromiso.

SITUACIÓN DE CENTROS DE INTERNACIÓN EXTRAHOSPITALARIOS

Consultada al respecto, la funcionaria señaló que tanto el Salón Abuelo Julio como la ex Clínica Mater Divini se hallan en condiciones de recibir pacientes que no presenten complicaciones complejas y que por cuestiones sociales no puedan aislarse de su grupo familiar.

SITUACIÓN EN HOGARES DE ADULTOS MAYORES

Finalmente, respecto de los establecimientos de cuidado y atención de adultos mayores, explicó que trazado un relevamiento en los mismos, supervisado por el Ministerio de Salud, se detectó un paciente positivo internado en la Clínica Independencia, mientras que en otro establecimiento se registraron otros dos casos sospechosos, los que finalmente arrojaron resultados negativos.

HOSPITAL

En la continuidad de la rueda de prensa, el Director Médico del Hospital Julio de Vedia, Dr. José María Mignes, sostuvo que se vive en el distrito una “etapa compleja”, como lo demuestra que en el centro de salud, en 10 o 15 días se cuadriplicaron las consultas y se triplicaron los hisopados.

“Esto demanda un mayor esfuerzo del personal, ya que también se han triplicado las internaciones”, señaló, informando que en este momento se encuentran internados 2 pacientes positivos y 8 sospechosos, a la vez que se aguarda el resultado de otro paciente.

“Por el momento, estamos pudiendo dar respuestas a las demandas”, indicó además.

CLÍNICA INDEPENDENCIA

El Dr. Raúl Zapata, de Clínica Independencia indicó que a la tarde de este viernes el establecimiento contaba con 18 pacientes internados, 8 con Covid positivo y 10 a la espera de resultados, siendo la mayoría de ellas personas adultas mayores.

“Por el momento la atención se encuentra desahogada, ya que contamos con un sector para pacientes con Covid y otra para pacientes con otras patologías”, subrayó, a la vez que remarcó como dato positivo que se ha comenzado a reincorporar paulatinamente el personal que se había visto afectado por la pandemia, y agradeció el esfuerzo de todos los trabajadores de salud del distrito.