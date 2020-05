COMERCIOS BALEADOS EN CASARES Y PEHUAJÓ

Preocupa en Carlos Casares y Pehuajó hechos delictivos de carácter similar en las últimas 48 horas. Concretamente, comercios que han recibido balazos en sus vidrieras.

Viernes, 1 de mayo de 2020

En la ciudad comandada por Pablo Zurro el hecho ocurrió ayer, después de las 19 horas en el Corralón “El constructor”, ubicado en Av. San Martín y Lafinur de aquel distrito.

El propietario del lugar, en diálogo con Radio Mágica, contó que un hecho similar ocurrió hace algunos días sobre otra de las vidrieras del local. El comerciante dio aviso a la policía y deberá presentarse hoy a radicar la denuncia correspondiente en la Estación de Policía.

Preocupación por la similitud

Un hecho similar se había dado 24 horas antes en la vecina localidad de Carlos Casares, según refirió el sitio colega “Casares Online”. El hecho poco común en la localidad dirigida por Walter Torchio se produjo la noche del pasado miércoles, cuando una persona descerrajó cuatro tiros sobre la puerta y un ventanal del comercio “La Cantera”, propiedad de Walter “Pichila” López.

El comercio, del rubro de la construcción y revestimientos, está emplazado en la esquina de Monseñor D´Andrea e Yrigoyen y para sorpresa de su dueño cuando en las primeras horas de la mañana de ayer jueves, fue al local para abrir, se encontró con que le habían tiroteado el mismo.

López llamó a la policía para que intervenga en el caso y pueda levantar los rastros pertinentes y realizar la investigación correspondiente con el fin de dar con él o los autores del hecho. Además ya tiene un abogado para que se interiorice de la causa.

“Quiero saber quién fue, no resultó nadie herido por la hora y porque al estar la cuarentena nos vamos temprano, sino suele haber alguien siempre que se queda haciendo algo hasta tarde. ¿Me preguntás el motivo? Sinceramente no sé, no le debo a nadie, no he discutido con nadie, no sé si fue una broma de muy mal gusto, si tiraron por tirar o si hay otra cosa, y si es así quiero saber quién es este enemigo que no sabía que tenía”.