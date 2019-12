COLISIONARON UNA MOTO Y UNA CAMIONETA

Sucedió este mediodía en la esquina de Compairé y Santa Fe. La motociclista fue asistida por Clysa.

Viernes, 27 de diciembre de 2019

Este mediodía, minutos antes de las 13 horas, un accidente de tránsito involucró a una camioneta Toyota Hilux que circulaba por calle Santa Fe, conducida por un masculino, y una Motomel 110 que se desplazaba por Compairé con una joven a bordo, que no sufrió lesiones. No obstante, personal médico de Clysa que se hizo presente en el lugar asistieron a la motociclista, decidiendo no trasladar a nadie al Hospital.

El siniestro será dirimido entre las partes y sus respectivas compañías de seguro.

Intervino Policía Comunal.