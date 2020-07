Clases “duales” hasta que haya vacunas

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, señaló que el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires dependerá de las características de cada distrito.

Martes 28 de julio de 2020.

El funcionario nacional advirtió que “mientras no se modifique la realidad epidemiológica es imposible proyectar un regreso a las aulas” y subrayó que “nuestra prioridad es cuidar la salud de la comunidad educativa y no apurarnos en las decisiones”.

Trotta advirtió que “se tiene que dar un proceso de recuperación de la nueva normalidad que deriva también en la vuelta a clases”.

El entrevistado marcó que “el camino tiene que ser como el que están recorriendo otras provincias, que programaron un regreso escalonado a la escuela a partir de agosto con toda una serie de protocolos”.

De acuerdo a lo indicado por el Ministro, el regreso a la escuela se dará cuando todas las actividades económicas estén habilitadas, salidas familiares programadas y condiciones para prever la seguridad de los niños.

“Será el gobernador Kicillof quien decida el regreso a las aulas en la provincia de Buenos Aires. Estamos en una excepcionalidad, los maestros con mucho compromiso están educando desde sus casas. Cada hogar está atravesado por realidades diferentes y obviamente que el proceso de aprendizaje en el hogar no es el mismo que el que se puede dar en la escuela. Estamos haciendo enormes esfuerzos todos en estos cuatro meses y medio en los que no pudimos ir físicamente a la escuela para seguir aprendiendo. En sus hogares, en un marco de mucha angustia e impacto psicosocial los alumnos siguen estudiando desde sus casas y los maestros siguen enseñando. Vemos en el camino una reorganización integral”, resaltó seguidamente.

“Este proceso implicará una reorganización de este año 2020 con el 2021. Y de ser necesario el 2022. Se van a acreditar los saberes que puedan los chicos en el aula, esto quiere decir poner en valor el esfuerzo que se hizo en el hogar en esta realidad de aulas que va a ser mucho más heterogéneas y ahí se verá por parte de las maestras el aprendizaje y los saberes. Por ejemplo, un niño que empiece en 2021 5º grado lo hará con parte de los contenidos curriculares que no se pudieron aplicar en su 4º grado. Esto va a implicar un esquema de reorganización que nos va a llevar el tiempo que sea necesario”, describió el Ministro de Educación de la Nación.

“Hasta que no haya una vacuna (contra el COVID-19) vamos a tener que convivir con un esquema dual, con un distanciamiento social que lleve a dividir las aulas. Donde había 30 estudiantes tendrá que haber ahora 15, y eso hará que los otros 15 desde sus casas profundicen el desafío de aprender con una presencia física del maestro en las aulas. No tenemos la certeza, hasta que no haya una vacuna seguiremos tomando las decisiones en función de la realidad epidemiológica”, acentuó.

Deserción

“La complejidad que esta situación implica es muy profunda. Va a haber mayor deserción, mayor abandono. Vamos a tener que desplegar políticas específicas, focalizadas, especialmente en el secundario. Hay una ruptura de la rutina que contribuye a la deserción, tenemos que desarrollar políticas porque tenemos la obligación de garantizar el derecho a la educación”, analizó Trotta.

“Buscamos la mayor accesibilidad posible, para acreditar saberes vamos a tener que profundizar este esquema de aprendizaje en el hogar. Entre otras cosas, hay muchos chicos que no van a poder ir a la escuela porque tienen una patología previa y son grupos de riesgo. Lo mismo va a pasar con los docentes”, resaltó.

Gestión pública y privada

“En el sistema estatal tenemos una responsabilidad de garantizar la matrícula, tanto en Nación como a nivel provincial. Yo tengo puesto el foco en ese sentido, la pandemia impacta de lleno en términos económicos. Estamos viendo en el mundo una caída económica sin precedentes que implica a todos, por eso estamos desplegando medidas con cámaras, asociaciones o instituciones para que aquellas familias a las que los ingresos se les han visto afectados puedan diferir sin intereses el pago de las cuotas. Eso se ha logrado a partir del diálogo y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. Nos preocupamos para que lleguen al reinicio del ciclo lectivo todas las instituciones de gestión privada, estamos buscando el mejor camino a través del diálogo. Sabemos que no va a ser sencillo, pero es nuestra responsabilidad indelegable como protagonistas buscar las soluciones generales y particulares”, completó el ministro Trotta.

Fuente: La Verdad de Junín.