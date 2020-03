CIERRAN UNA AGENCIA DE INTA

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ratificaron el cierre de la Agencia de Extensión Rural de Anguil. La información había sido negada por integrantes del Consejo Directivo del organismo, pero ayer el gremio de Apinta afirmó que los trabajadores ya fueron notificados.

Domingo 1 de marzo de 2020.

Mariano Alende, secretario general del gremio, expresó que “los compañeros de la agencia de extensión rural de Anguil ya han sido notificados por las autoridades, tanto a nivel de la estación experimental como a nivel regional, de que la agencia de Anguil esta cerrada” y que a partir de ahora “no pertenece más al organigrama del INTA”.

A su vez, según manifestó el dirigente gremial se les comunicó que la agencia “carece de asignación presupuestaria” y que “sus recursos humanos serán reasignados a otras tareas que aún no han sido definidas, con lo cual los trabajadores están en una suerte de limbo porque no saben donde siguen trabajando y que función van a ejercer”.

Alende indicó que “la noticia se ha confirmado” a pesar de la negativa de algunos sectores que “están vinculados con la aprobación de la medida”. Allí, señaló particularmente al consejero por las Facultades de Agronomía, Gustavo Fernández, “quien con su voto ha sido parte del aval a este proceso de ajuste”.

“Con una serie de eufemismos ha querido negar esto, pero efectivamente en la estructuras del INTA la agencia no existe más, no tiene más presupuesto. Todo esto en un contexto de ajuste brutal, que nos deja en un gran nivel de incertidumbre”, denunció.