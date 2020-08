Cierra Acerbrag hasta el lunes y harán hisopados

Desde la semana que viene se operará de manera escalonada en sectores donde no hubo casos Covid-19

Viernes, 21 de agosto de 2020

Finalmente se firmó un acuerdo entre partes por el conflicto generado en Acerbrag desde ayer. Esta noche la UOM dio a conocer el documento de la negociación donde entre los puntos mas importantes se menciona la suspensión de las operaciones industriales hasta las 5 AM del lunes 24 de agosto y solo trabajaran las guardias para preservar el equipamiento tecnológico Desde la semana funcionará de manera escalonada por sectores, teniendo prioridad los que no tuvieron empleados infectados Durante la suspensión se realizarán hisopados al personal en forma aleatoria. Los costos corren por cuenta de la empresa en laboratorios privados Otro punto sobresaliente, indica que los operarios no tendrán descuentos en sus salarios mientras la planta este inactiva