Chivilcoy: Multas de $6.500 por no usar tapabocas

Chivilcoy: quienes no usen tapabocas serán penados con $6500 pesos de multa.

Viernes 11 de septiembre de 2020.

En la mañana del miércoles, el intendente municipal de Chivilcoy, Guillermo Britos y el secretario de Hacienda Eduardo De Lillo, presentaron los montos a cobrar si los ciudadanos no cumplen las normas de aislamiento, incluidos en el decreto elevado al Concejo Deliberante local, y que seguramente será tratado sobre tablas, teniendo en cuenta la urgencia del tema.

Si bien no lo dijeron directamente, los funcionarios del Poder Ejecutivo local, están haciendo un último intento para evitar el cambio de fase, que han sufrido comunidades de la región, con el gran crecimiento de casos, apelando al sentido común de los vecinos.

Respecto del decreto que fue elevado al Honorable Concejo Deliberante, que establece multas para quienes incumplan las medidas de prevención en el marco de la Pandemia, el jefe comunal explicó: “Se ha establecido un módulo que es el valor por el que nos vamos a regir que es de 6.500 pesos por módulo. La autoridad de aplicación es el Juez de Faltas municipal y quien constatará la infracción serán las correspondientes áreas del municipio”.

“No buscamos recaudar dinero, sino evitar que se incumplan todas las medidas de prevención. Si uno mira lo que ocurre en la Región, Chivilcoy está lejos de vivir lo que les toca vivir a otros municipios. Hay mucha gente que pide que pasemos a fase 1 y hay gente que pide que no controlemos más. La idea es tomar las precauciones y decisiones para intentar que los comercios minoristas continúen trabajando. Me parece que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no perjudicar al resto. Vamos a hacer todo lo posible para no retroceder de fase. Si todos los positivos tienen nexo claro, no amerita cambiar de fase, pero siempre vamos a evaluar con las autoridades de Salud día por día los resultados».

El decreto

El documento de tres carillas elevado al HCD, tiene los siguientes puntos para sanción:

1 “El incumplimiento de uso de tapaboca o barbijo cada vez que se abandone el domicilio particular, en la vía pública, entidades públicas o privadas, centros comerciales, supermercados, farmacias, bancos, transporte público. Un módulo de penalidad, 6.500 pesos.

2. El incumplimiento del distanciamiento social en la vía pública en los accesos a entidades bancarias, comercios, etc. tendrán un módulo de penalidad, 6.500 pesos.

3. El incumplimiento del límite de horario y días habilitados para realizar actividades tendrán dos módulos de multas, 13.000 pesos.

4. Incumplimiento de protocolos de limpieza y Sanitización y al factor de ocupación de cada local. Dos módulos. 13.000 pesos.

5. El incumplimiento de registro de personas concurrentes que la actividad lo requiera (bares, restaurantes, clubes), dos módulos que equivalen a 13.000 pesos.

6. Las reuniones sociales en salones privados tendrán cuarenta módulos de multa 296.000 pesos.

7. Las reuniones sociales en domicilios particulares tendrán treinta módulos de multa para el propietario del domicilio; 195.000 pesos.

8. El incumplimiento del aislamiento sanitario y quien no cumpla el aislamiento luego de haber sido hisopado tendrá 10 módulos de multa, 65.000 pesos.

9. Quien ingresa a la ciudad de un lugar con transmisión comunitaria y no cumpla los 14 días de aislamiento. 10 módulos, equivalente a 65.000 pesos.

Fuente: La Razón de Chivilcoy