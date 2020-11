Chivilcoy: Graves incidentes frente a la Comisaría 1ª

Un grupo de familiares y amigos de víctimas de abusos denunciaron que “no hay justicia” para las víctimas. Primero se concentraron frente al municipio y luego, en la sede policial.

Lunes, 9 de noviembre de 2020.

Una protesta de familiares y amigos de víctimas de violación generó graves incidentes en la sede de la Comisaría 1ª, donde hubo detenciones, uso de balas de goma y agua para despejar el lugar.

Los hechos se iniciaron el jueves pasado, frente al Palacio Municipal, donde una madre acompañada de muchos jóvenes, se hicieron presentes en el centro reclamando “justicia” ante casos de violación y protestaron contra la justicia ya que, en su momento, hicieron la denuncia ante la Comisaría de la Mujer. Se desplegó un férreo cordón policial.

De acuerdo a las versiones de los manifestantes, esta situación viene a raíz de los incidentes ocurridos en la calle Juana Manso, donde decenas de vecinos intentaron linchar a supuestos abusadores de un joven, luego que se hizo viral un video.



Frente al palacio Municipal

“Estamos pidiendo por nuestros hijos porque hay muchos violadores acá y en todos lados. Soy madre de tres hijos”, expresó una de las mujeres que protestaban. Ana Finocchiaro, madre de una víctima de violación dijo a LA RAZÓN: ”Mi hija fue abusada por un integrante de la familia hace dos meses y la justicia me dijo que me quede tranquila. Hace dos años, esta misma persona, Cristian Fernández, fue denunciada por abuso y tuvo que abusar de mi hija para ir preso, pero fue porque el pueblo protestó”.

Dijo, además, que “mi hija está muy mal, se pega en la cabeza, se arranca los pelos, vive un trastorno psicológico todos los días y ya no aguanto más la desesperación. Y ahora, el fin de semana violaron a un chico de 19 años que puede ser un hijo nuestro y la justicia dice que ‘es un juego de manos’” y luego remarcó que “yo no estoy en contra de la policía”.

“Cuando violaron a mi hija, el intendente dijo a través de los medios que estaba a disposición de la familia, mentira. Cuando le mandé un mensaje, me respondió que estaba ocupado por el COVID en la ciudad. Si los que tienen que morir de COVID se van a morir, porque mientras están cuidando de COVID están violando a nuestros hijos”. “Mi hija no puede usar un pantalón corto porque el degenerado la mira. A mi hija la salvaron que no la matara el violador, porque la corría con un palo”.

En este momento, una de las manifestantes increpó al reportero de LA RAZÓN al señalarle que “dejen de poner ‘supuesto abuso sexual’, porque cuando una piba dice que fue violada, es porque fue violada”.

Incidentes

La protesta se trasladó frente a la Comisaría 1ª, donde los familiares llegaron frente a las puertas, también con una fuerte presencia policial que impidió el ingreso de los manifestantes. Debido a que no fue cerrado el tránsito en ese momento, hubo demoras en la circulación.

Las recriminaciones eran contra las autoridades municipales y policiales que “protegen a los violadores” y que no se hace nada, pese a estar asentadas las denuncias en la Comisaría de la Mujer, mientras algunos jóvenes empezaron a golpear las chapas de una obra en construcción frente a la comisaría.

En un momento, cuando parecía que empezaba la desconcentración, un grupo intentó prender fuego un contenedor, lo que generó la respuesta policial.

Comenzaron los golpes, las corridas, denuncias mutuas de agresiones. Por lo menos se pudo ver a dos personas que fueron detenidas.

El personal policial procedió a desalojar la cuadra de la Comisaría 1ª y perseguir a los manifestantes que corrieron a la plaza. Sacaron una manguera de agua a presión y se escucharon detonaciones de balas de goma, mientras una mujer se quejaba de golpes que le dio un integrante de la fuerza y era atendida por una ambulancia del SAME.

Fuente: La Razón de Chivilcoy