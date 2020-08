Casares ya cuenta con su centro de logística

Funciona en el predio de la ex concesionaria Suiza, ubicado en el Km 312,200 de Ruta 5, pegado a la estación de servicios Shell, y evita el ingreso de transportes a la ciudad en tiempos de pandemia.

Jueves 6 de agosto de 2020.

El predio cuenta con amplias dimensiones con varios tinglados para descargar las mercaderías y que no queden a la intemperie, sobre todo los días de lluvia.

El lugar no es una distribuidora, sino que cada comerciante va a buscar las mercaderías que traen algunos viajantes o personas comunes que van a retirar algún paquete que les llega por medio de alguna distribuidora.

La mercadería no puede permanecer en el lugar ya que el municipio no es responsable de la misma y por eso, la coordinación horaria con el transportista debe ser justa y eficaz.

En dicho lugar funcionan algunas oficinas de bromatología y sanitarios.

Se estima que esta estructura seguramente siga tras la pandemia porque es una forma de evitar que camiones de gran porte ingresen a la ciudad. “Esto nos va a permitir ordenar el tránsito dentro del casco urbano de la ciudad, descomprimiendo el flujo vehicular de camiones o furgonetas en el centro principalmente y los diferentes barrios de la ciudad”, señalaron desde el municipio.

El horario en que funciona el entro es de lunes a viernes de 7 a 19 hs para recibir proveedores y quedará abierto hasta la hora 20 para retirar la mercadería y el sábado de 7 a 13 permaneciendo abierto para el retiro de mercaderías hasta las 14 horas.