Casares: MÁS DE 1200 SE ANOTARON PARA EJERCITAR

Esta semana se puso a disposición en la pagina web del municipio de Carlos Casares la posibilidad de realizar una pre-inscripción para poder realizar caminatas, running, ciclismo tradicional y rural bike al aire libre.

Jueves, 21 de mayo de 2020

Desde el ejecutivo elevarán al gobierno de la provincia un protocolo que necesitará su aprobación para hacer estas actividades.

El Intendente Walter Torchio aseguró que “estoy convencido que la curva de contagio va a ir aumentando”, y recalcó “lejos de relajarnos tenemos que cumplir más que nunca con las reglas”; paso seguido señaló que se procura en la medida que los indicadores locales no se compliquen, de tratar de habilitar nuevas actividades. “Nosotros no sólo realizamos el seguimiento a los indicadores locales, si no que también revisamos permanentemente los patrones a nivel nación y provincia, lo cual hace que diariamente evaluemos los pasos a seguir”.

Es este sentido, ayer se abrió el registro para ciertas actividades deportivas (www.casares.gob.ar) y, ya se preinscribieron más de 1.200 personas. Por eso, la semana que viene se analizará el número y en función de ello, se elaborará un protocolo para elevarlo a provincia, ya que es muy importante el visto bueno para avanzar con la medida.

El Jefe Comunal reafirmó la importancia de mantenernos en alerta. “Es posible que haya más flexibilizaciones pero, para que esto suceda tenemos que seguir haciendo bien las cosas, de lo contrario habrá que retroceder”. [Portal El Toro]