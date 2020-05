Casares: ALGUNOS PODRÁN SALIR A CAMINAR

El intendente Walter Torchio informó este jueves 30, en su alocución diaria, que estarán en la página web del municipio los formularios para que los mayores de 50 años puedan registrarse y solicitar las salidas, adhiriendo el certificado del médico. Además el jefe comunal sostuvo “que se irá analizando paulatinamente para luego dejar salir a los mayores de 40 años”.

Jueves, 30 de abril de 2020

“La noticias más importante es que seguimos logrando que no haya nuevos casos de coronavirus; 51 hisopados negativos, 739 infraccionados y 69 vecinos en seguimiento”, dijo el intendente.

La caminatas a 500 metros del hogar

“A partir de la tarde los mayores de 50 años ya podrán sacar el certificado para hacer las breves caminatas de esparcimiento que fueron permitidas por el presidente de la nación, Alberto Fernández. Van a tener que llenar un formulario que va a requerir de un certificado médico”, sostuvo el jefe comunal.

“Desde la mesa médica recomienda que no se hagan las salidas, que los vecinos continúen con el aislamiento social obligatorio; por lo tanto me pareció conveniente que haya una confluencia entre ambas posturas; atendiendo el tema de la salud. Yo no soy médico y tengo que pensar en las políticas públicas pero no puedo tomar una decisión tan específica como es esta”, remarcó.

“Por eso lo vamos a hacer por fases como lo habíamos anunciado y le vamos a agregar el certificado médico”, dijo el intendente.

Además, en esa misma línea aclaró “Solamente van a poder hacer estas caminatas los mayores de 50 años que tengan certificado médico. Vamos a ir controlando la evolución y los índices de contagio de coronavirus; vamos a ver que cantidad de inscriptos tenemos y volver a consultar a la mesa de especialistas”.

“Si creemos que es conveniente lo vamos a ampliar a personas mayores de 40 años con certificado médico, lo vamos a ir ampliando hasta que todas las edades con certificado puedan hacer las caminatas”, aclaró Torchio y concluyó “Siempre viendo el cumplimiento y las circulación de gente que haya en las calles de Carlos Casares; vamos a ir ampliando o no, la decisión no va a ser mia, sino de la mesa de emergencia sanitaria”.

ACCESOS

Desde el lugar habrá solamente tres ingresos y egresos a la ciudad. Mouras

(vehículos particulares y camiones de las empresas Los Grobo y Duckas), Espil y Santa Fe (camiones) y Lowenthal (zona rural).

Por último, Torchio dijo que si no se suman casos como viene pasando desde hace ya más de 20 días, se podrá avanzar con la cuarentena administrada, caso contrario, se retrocederá en ciertas cuestiones y para que eso no pase, hay que tener presente que nos cuidamos entre todos.

Crédito: El Toro