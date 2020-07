Casares: Salteó los controles y lo publicó en las redes

El intendente casarense dijo que se trató de “un gracioso que no pudimos agarrar a tiempo” y “fue tan descarado que se sacó una foto y demás”. El sujeto apuntado dijo que su intención no fue burlarse, visitó amigos, que está sano. También que luego se comunicó con el jefe comunal para ponerse a disposición. “Le quiero pedir responsabilidad a quienes lo albergaron, porque son tan responsables como este irresponsable que se la da de gracioso”, lamentó .

Torchio.

Sábado, 11 de julio de 2020.

El intendente de Carlos Casares, Walter Torcho, manifestó su enojo sobre la foto de una persona que salteó los controles y lo publicó en las redes. Fue durante el comunicado diario junto a la directora de Atención Primaria, Dra. Vanina Gandini. “Un gracioso que no pudimos agarrar a tiempo, fue tan descarado que se sacó una foto y demás, pero no nos sirve para detenerlo. Lamentablemente ya se fue de Casares”, dijo.

Además le habló a los que lo alojaron: “También le quiero pedir responsabilidad a quienes lo albergaron, porque son tan responsables como este irresponsable que se la da de gracioso”.

“A mi no me causa ninguna gracia que un chanta como este venga a Casares a hacerse el piola, saltar los controles y andar circulando por la ciudad. La verdad me indigna”, expresó enojado el intendente.

Y remarcó: “Porque estamos haciendo un gran esfuerzo los casarenses para estar en fase 5, para poder circular, para que un montón de gente pueda hacer actividades, y no vale la pena que un imbécil como este venga a arruinarnos la ciudad”.

“Le pido a los que viven acá y estuvieron con esta clase de gente que sean más responsables. Tienen que pensar en su familia y en la cantidad de negocios que tienen que cerrar si debemos volver de fase”, finalizó.

Según publicó Casares On Line, el sujeto que ingresó aseguró que lamenta lo que sucedió y “que tras el mensaje del intendente, me comuniqué de inmediato para ponerme a su disposición”.

“Vine a Casares después de 7 años a entregar un auto, el que lo tenía que recibir (un particular) me espero en la ruta y me dijo que si yo entraba en el auto, me tenía que comer 14 días encerrado y me dijo que lo haga caminando, y hoy reconozco que fue un grave error, siendo él el que entro el vehículo”, contó. “Permanecí un día y medio en la ciudad visite a algunos amigo que hacía muchos años que no los veía y fui a tomar un café a un pub y después me fui”, indicó.

Y agregó: “Sinceramente no pensé que se iba armar semejante lio, y ni bien supe lo que había dicho el intendente, lo llamé enseguida y le dije que me ponía a su disposición, que si tenía que regresar a Casares ´para que me hagan el hisopado volvía, pero estoy sano, si me corresponde ir preso o pagar una multa lo hacía, pero me dijo que no era necesario que ya la infracción estaba”. Además sobre las fotos que posteó, dijo que su intención no fue “burlarse de nadie.”

Fuente: LaNoticia1