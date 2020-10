Campings “absolutamente prohibidos” durante la temporada

También habrá restricciones sobre los espacios comunes de hoteles y posadas.

Domingo, 18 de octubre de 2020

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, adelantó hoy que los camping estarán “absolutamente prohibidos” durante la temporada de verano porque en los vestuarios y las duchas los contagios de coronavirus se podrían propagar fuerte.

La funcionaria adelantó hoy algunas medidas que tomará el Ejecutivo provincial para la temporada que comenzará el próximo 1 de diciembre y que será presentada este lunes por el gobernador Axel Kicillof en Mar del Plata.

García indicó que “no va a haber restricciones de tránsito entre los municipios turísticos, y la ciudad de Buenos Aires” y que “no va a haber obligación de hisopado para ingresar porque no tiene sentido”.

“Todos sabemos que (el turista) se puede contagiar en la estación de servicio de la ruta por eso no tiene sentido un hisopado dos días antes”, explico en el marco de una entrevista por Radio Rivadavia.

García detalló que “si va a haber otras restricciones” como la “prohibición de la utilización de espacios comunes” en desayunadores y comedores de hoteles y posadas, y las limitaciones para “espectáculos públicos” en “todo lo que sea teatro”. Asimismo, sostuvo que estarán “absolutamente prohibidos” porque “tienen un alto vector de contagio en vestuarios y duchas”.

Por otro lado, García explicó que las personas que contraigan el virus vacacionando van a tener que volver a sus domicilios. “El caso en que no lo pudieran hacer porque su estado de salud no se los permite manejar su auto particular, van a tener que quedarse en el lugar donde vacacionan, no van a poder circular”, agregó la funcionaria.

Provincia y los distritos turísticos decidieron la semana pasada que a partir del 1 de noviembre podrán ingresar a los municipios en cuestión los propietarios no residentes y que el 1 de diciembre comenzará la temporada para turistas. Kicillof hará este lunes una suerte de “lanzamiento en Mar del Plata. (DIB)