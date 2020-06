Camionero de Chivilcoy avivó el reclamo por la Autovía 5

“No estamos reclamando una pavada, cuando están en juego nuestras vidas”- Así se expresó un transportista de Chivilcoy, que pide por la reactivación de la obra de la autopista de la Ruta N° 5.

Domingo 14 de junio de 2020.

Gabriel Oballe es un transportista de la ciudad de Chivilcoy que viaja diariamente a Capital Federal y padece los riesgos que significa no tener la autopista de la Ruta N° 5. Como vecino se suma a los reclamos efectuados en los últimos días sobre la reactivación de la obra que quedó paralizada en el partido de Suipacha.

Sostuvo que “siguen pasando los gobiernos y seguimos esperando la autopista. No tenemos solución los que transitamos diariamente por la Ruta N° 5, porque continúan los accidentes de grandes magnitudes. Pasaron cuatro años del gobierno anterior y el último trayecto que se habilitó de la autopista, en la zona de Luján, sigue sin iluminación. En esa zona se registraron roturas de parabrisas cuando personas arrojan piedras desde el puente. Yo estuve involucrado en un hecho hace un poco más de dos años”.

Recordó que “estuve presente en reuniones que se hicieron en la Asociación Rural de Chivilcoy, con gente del gobierno anterior, y si bien estaba el proyecto, las máquinas quedaron arrumbadas como ocurre siempre en Argentina. Estamos tan acostumbrados a esto que hasta parece normal, pero no tendría que ser así, porque todos tenemos derecho a la vida y no puedo entender que se queden todos tranquilos por el tema del COVID 19 cuando en la Ruta Nº 5 se sigue matando gente”.

“Quiero que, como vecinos de Chivilcoy, comencemos a autoconvocarnos por redes sociales y por donde haga falta, para ver si alguien nos escucha. No estamos reclamando una pavada, cuando en juego están nuestras vidas. De una forma u otra siempre tenemos a un familiar o amigo transitando por la Ruta N° 5 que a veces no vuelve por un accidente” dijo y agregó que “a las autoridades que les corresponda, tienen que tomar cartas en el asunto y ponerse los pantalones largos y a trabajar, porque no puede ser que nadie hable del tramo pendiente de Mercedes a Chivilcoy. Las máquinas están en el obrador de Suipacha y nadie siguió trabajando. Entiendo el tiempo de pandemia que estamos viviendo, que la Argentina está quebrada y no tiene plata, pero se debería ajustar algo para que la obra siga adelante como se está haciendo en la Ruta 7, a Junín, que no paró en ningún momento”.

El transportista, agregó que “en estos días que hubo mucho niebla hace cuenta que vamos viajando dentro de un cajón de muerto, porque no se ve nada y los vehículos cada vez andan más ligeros. El aislamiento en este tiempo de pandemia es importante, pero las vidas que se pierden en la Ruta N° 5 también valen”.

“Una línea blanca define el destino de nuestras vidas”

Recordó que “tenía 8 años cuando mi padre empezó con el transporte y tengo 48 y seguimos viajando por una ruta donde una línea blanca define el destino de nuestras vidas. Los chivilcoyanos tenemos que empezar a levantar firmas para que la obra se reactive y dar una solución a este problema que lo padecen no sólo los de Chivilcoy, sino también de varias ciudades que se encuentran sobre el corredor de la Ruta Nº 5”.

Fuente: La Razón de Chivilcoy.