CAMBIO EN EL MANDO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

Martes, 12 de mayo de 2020

El puesto del Comandante Néstor Márquez es ocupado desde el 11 de mayo del 2020 por quien se desempeñó hasta el fin de semana como Segundo Jefe, Sergio Fernández, quien fue propuesto por el jefe saliente a la comisión directiva de la Asociación que tiene la facultad para su designación.

Néstor Márquez explicó que “se fueron cumpliendo las metas que me había fijado a lo largo de las diferentes etapas”.

Márquez ingresó a Bomberos en plena adolescencia, atraído por una vocación de servicio muy particular.

Contaba apenas quince años cuando se acercó al cuartel para solicitar su incorporación. Inmediatamente después de inscripto como aspirante debió comenzar su formación técnica.

El pasado 6 de mayo cumplió 45 años de servicio el Comandante General Néstor Israel Márquez. Tenia apenas 15 años cuando le comunico a su familia el deseo de ser bombero, así fue que mamá (primero en desacuerdo pero entendiendo luego el deseo de su hijo) se dirigió al cuartel a hablar con el 2do jefe de cuerpo de ese entonces, Ruben Loia.

En el año 1974, más precisamente un 13 de abril, se inscribe para formar parte del curso de ingreso, aunque por las normativas vigentes de aquella época recién Ingresa de servicio como bombero activo el 6 de Mayo de 1975. Una vez asentado en el cuerpo activo quien hasta hoy es nuestro jefe forjó una carrera digna de reconocimiento dentro del escalafón bomberil.

Asumiendo la jefatura del cuerpo en el año 1992, con tan solo 33 Años, siendo el jefe más joven en la historia de la institución, aferrándose AL RESPETO Y LA DISCIPLINA como premisas para llevar adelante cuantiosa tarea.

Néstor o “01” (cariñosamente, por su condición de autoridad máxima en el cuerpo) en una charla con mate de por medio, es un sin fin de anécdotas de todo tipo si de bomberos hablamos.

Gracias a su intachable legajo en el año 1999 es elegido por la Región Oeste compuesta por 42 cuerpos y aceptado por la Federación para ocupar el cargo de Director Regional de Ética de la sección Oeste, con 42 cuarteles a cargo,cargo que ocupó hasta el año……, más adelante se le propone el cargo de Director Provincial de ética, cargo que no acepta porque el mismo lo mantendría mucho tiempo alejado de la ciudad de 9 de julio y del cuerpo activo del que era la cara visible.

En el año 2003 con tan solo 43 años, se le otorga el beneficio de la jubilación y solicita el pase a reserva ante la presidencia de Pedro Mafferetti, no siendo aceptado.

El 30 de abril de 2007 Asciende a la máxima jerarquía posible dentro del escalafón, COMANDANTE GENERAL, la misma es otorgada exclusivamente por la Federación Provincial de Bomberos luego de 30 años de servicio , 10 años Comandante Mayor y 10 años como jefe de cuerpo, el dato de color es que En nuestra provincia hay apenas 19 personas con esa jerarquía, actualmente 10 en cuerpos activos y 9 en cuerpos de reserva.

En 2010 con la presidencia de Dante Fava nuevamente pide el pase al cuerpo de reserva, no siendo aceptado, en 2019 con la presidencia de Alejandro Pagani le expresa su deseo de pasar al cuerpo de reserva a lo que el presidente le responde que no lo haga, pues no seria aceptada, dejando en claro que al cumplir los 45 años de servicio solicitaría el pase a reserva.

Ya en el corriente año mientras a nuestra institución la preside Martín Del Castillo se le acepta a Nestor Israel Márquez el pedido de pase a reserva.

Hoy se retira de nuestro cuerpo activo una persona que ha dedicado su vida entera a nuestra institución instruyéndose de un modo ejemplar, que ha sido nuestro jefe de cuerpo durante 28 años con valores bien arraigados,

entendiendo y haciendo entender a propios y extraños que el respeto y la disciplina son pilares fundamentales a la hora de enfilar a 70 hombres tras un mismo objetivo CUIDAR Y SERVIR A LA COMUNIDAD DE 9 DE JULIO.