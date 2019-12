CADA VEZ MÁS ADICTOS A LOS ANALGÉSICOS

De acuerdo a una investigación publicada recientemente, este tipo de adicción es un problema de salud creciente.

Martes, 24 de diciembre de 2019.

La toma de medicación sin receta médica, o con ella pero de manera excesiva, es un problema que afecta a la salud pública a nivel mundial. La resistencia a los antibióticos, el acostumbramiento del cuerpo a ciertas drogas, entre otras cuestiones, son problemáticas que cada vez tienen un peso mayor cuando se habla de salud.

Dentro de ese grupo se ubica la adicción a los analgésicos opiáceos, como el tramadol, la morfina, la oxicodona o el fentanilo, por ejemplo. Se trata de un conjunto de medicamentos que se utilizan para aliviar el dolor agudo relacionado con alguna cirugía o intervención médica, al igual que para controlar los dolores crónicos o agudos muy intensos. En algunos casos se pueden emplear para tratar el dolor persistente con opiáceos de acción prolongada.

De acuerdo a un estudio publicado recientemente en la revista científica ‘Journal of Addiction Medicine’, la adicción a este tipo de fármacos es un problema de salud creciente en los países occidentales, aunque todavía poco estudiado y reconocido.

La investigación estuvo a cargo de 13 especialistas en tratamiento del dolor y en tratamiento de las adicciones de varios países del mundo -Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Finlandia, Francia, Italia, Alemania, Suiza y España-.

Según el estudio, los analgésicos opiáceos son altamente adictivos al favorecer la liberación de endorfinas que amortiguan el dolor intenso y causan sensación de bienestar. Por su riesgo de adicción, deben prescribirse sólo para tratamientos de corta duración en dolor muy agudo o para aliviar el dolor en pacientes con tratamientos paliativos. Sin embargo, los límites en cuanto a prescripción y acceso a estos medicamentos para evitar casos de adicción son muy diferentes en cada país, lo cual hace difícil que una misma medida o política sea aplicable a más de una nación.

En sus conclusiones, los expertos coinciden en la necesidad de reforzar la comunicación y el abordaje interdisciplinar entre los profesionales especialistas en medicina del dolor y en tratamiento de las adicciones. Asimismo, destacan la importancia de la formación de los futuros profesionales de la medicina en ambas especialidades para prestar una atención adecuada a los pacientes que presenten cuadros de adicción o de riesgo de adicción a analgésicos opiáceos.

Aunque el estudio también revela las diferencias en la definición y el diagnóstico de este tipo de adicción entre distintos países, los especialistas definen la adicción a los analgésicos opiáceos como un problema emergente a nivel internacional.

Cabe mencionar que los expertos pertenecen a la School of Medicine de la Universidad de Yale, la University of Sydney, la University of Zurich, el Imperial College Healthcare NHS Trust, el Centro de Tratamiento del Dolor de la Universidad de Versalles, la OAD Clinic de Londres, la Grenoble Alpes University, el Institute for Pain Medicine de Alemania, la Universidad de Pisa, la Universidad Descartes de París, la Universidad alemana de Erlangen y la Ross University de Florida.