Bucca: “ES UN DÍA HISTÓRICO PARA LA SALUD ARGENTINA”

Se aprobó en Diputados la “Ley Silvio” de protección a médicos en la pandemia. El proyecto, avalado por unanimidad en la sesión virtual, lleva el nombre de Silvio Cufré, enfermero fallecido por Covid-19 en provincia de Buenos Aires. Qué medidas se implementarán.

Viernes, 22 de mayo de 2020

“Quiero proponer que esta ley lleve el nombre de Silvio. En nombre de él, y reconociendo a los nueve trabajadores de la salud que han perdido la vida, y en honor a esos 900 trabajadores de la salud que ya han sido contagiados, les pido a os diputados que acompañen esta ley”. Las palabras fueron del diputado Eduardo “Bali” Bucca, autor del proyecto aprobado al final de la sesión virtual de la Cámara baja.

Bucca se refería a Silvio Cufré, el enfermero que falleció en la provincia de Buenos Aires a poco de cumplir 48 años, sin saber que se había contagiado de coronavirus. Esta trágica historia motivó la iniciativa que este miércoles obtuvo media sanción por unanimidad -251 votos-, y que crea un “Programa de Protección al Personal de la Salud” en el marco de la emergencia sanitaria.

La ley Silvio es de cobertura nacional y entre otros alcances, busca garantizar las normas de bioseguridad, asegurar la aplicación de protocolos de atención en cada uno de los establecimientos de salud, la creación de un registro único que permita ver la evolución y la afectación de la pandemia en particular dentro del personal de salud, el desarrollo y la aplicación de testeos específicos sobre el personal, con la prioridad en los análisis de estos testeos para ir haciendo los estudios y poder tomar decisiones fundamentadas en datos. En definitiva, plantea declarar de interés nacional el cuidado de la salud y la vida del personal de salud.

El titular del Interbloque Federal informó, al inicio de su exposición, que en la última jornada se registraron 316 casos positivos de Covid-19 en todo el país, de los cuales 178 son de Capital Federal y 96 de la provincia de Buenos Aires.

Con esas cifras sobre la mesa, el legislador reafirmó su posición de continuar con el aislamiento y cuestionó a quienes piden ponerle un punto final: “Tengamos mucho cuidado con la responsabilidad, con la cordura, al momento de manifestarnos públicamente. No hemos salido de ningún lugar. Aquí no ha terminado nada. No hay nada para festejar. Tenemos días y meses complicados por delante”.

Bucca remarcó que lo que busca el proyecto es “evitar que las camas de los hospitales y las clínicas sean ocupadas por el personal de salud”. “Pongámonos por un momento del lado del personal de salud y pensemos lo que significa salir a trabajar cada día y enfrentar una situación tan difícil sin inmunidad. Estamos a tiempo de tomar las decisiones pertinentes para blindar la salud de los protagonistas”, consideró. [Parlamentario.com]