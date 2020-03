Bragado: MOCHILERO ESCUPIÓ A LA POLICÍA

Violación de aislamiento: detuvieron a un mochilero que se resistió y escupió a la policía de Bragado.

Domingo 22 de marzo de 2020.

En el mediodía de ayer, la policía de Bragado aprehendió a un sujeto de aproximadamente 45 años y dudosa procedencia que merodeaba la zona de San Martín y Saavedra de esa ciudad sin poder justificar su presencia.

El hombre se tornó violento con los uniformados que lo detuvieron e incluso llegó a escupirlos por lo cual se activó el protocolo de sanidad con el sujeto que no estaba en sus cabales.

Las autoridades policiales ahora intentan determinar el lugar por el cual se procederá al aislamiento del hombre que no tiene domicilio fijo y habría llegado a Bragado a dedo o caminando.

En la segunda jornada de aplicación de la normativa, ya son tres los aprehendidos por no respetar el decreto vigente.

Fuente: Bragado Informa.